Kresowy przegląd tygodnia #1

Prezentujemy Państwu pierwszy „Kresowy przegląd tygodnia”, a w nim wszystkie najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Wybory w USA, konflikt w Górskim Karabachu, sytuacja na Białorusi, pandemia koronawirusa, protesty przeciwko decyzji TK ws. aborcji eugenicznej, wieści kresowe, terroryzm w Europie, a także nowinki wojskowe. Zapraszamy do lektury!

Mijający tydzień upłynął w cieniu wyborów prezydenckich w USA. Sytuacja powoli się klaruje, ale daleka jest od ostatecznego wyjaśnienia. Po ogłoszeniu wyniku wyborczego Pensylwanii, dotychczas przeliczającej głosy, Joe Biden w niedzielę zabrał głos już w roli prezydenta-elekta.

Takiego stanu rzeczy nie akceptuje dotychczasowy prezydent USA Donald Trump. Podkreśla on, że wybory faktycznie jeszcze się nie zakończyły. Zapowiedział też, że w poniedziałek jego sztab zacznie składać pozwy w sądach – jak stwierdził, podczas liczenia głosów „działy się złe rzeczy”, m.in. nie dopuszczano do nich zewnętrznych obserwatorów. Wcześniej kilka dużych, liberalnych stacji telewizyjnych, m.in. NBC, CBS i MSNBC, przerwało relację z konferencji prasowej prezydenta USA po tym, jak oskarżył on Demokratów o manipulacje i twierdził, że dochodzi do oszustwa wyborczego. Podobnego zdania jak Trump są… estońscy ministrowie wywodzący się z Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej. Wprost mówią oni o sfałszowaniu wyników wyborów w USA.

Zwycięstwa w wyborach pogratulował jednak Bidenowi już cały szereg światowych przywódców, w tym – jako jeden z pierwszych – Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że „Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom relacji z USA”. Deklaracja ta zbiegła się w czasie z ogłoszeniem informacji o uroczystości ratyfikacji umowy o współpracy obronnej Polski i USA – ta ma mieć miejsce w poniedziałek o godzinie 15:00. Umowa budzi wiele kontrowersji – m.in. w niektórych przypadkach Polska zrzekła się jurysdykcji karnej na rzecz Amerykanów, czy też armia USA ma pokrywać koszty eksploatacji obiektów nad Wisłą, ale nic nie zapłaci za ich wynajem. Dodatkowo, biuro prasowe Departamentu Obrony poinformowało w piątek o przyznaniu Lockheed Martin Overseas 14,252 mln dolarów na koszty powiększone o stałe opłaty w ramach kontraktu na budowę w Polsce bazy systemu Aegis Ashore. Na marginesie – skupiając się na „amerykańskim gwarancie bezpieczeństwa” często umykają nam gwaranci rodzimi, z którymi bywa przecież różnie. W ostatnim czasie przetarg na dostawę energii elektrycznej, który ogłosiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doprowadził do ujawnienia wszystkich adresów, do których dostarczony miał być prąd. Również tych niejawnych…

Wygranej Bidenowi pogratulowali m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, a także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Ten ostatni oświadczył, że „Stany Zjednoczone są naszym najbliższym sprzymierzeńcem. I tak było z prezydenta na prezydenta, z premiera na premiera. To się nie zmieni”. Minister spraw zagranicznych Niemiec komentując na Twitterze wyniki wyborów poinformował, że Niemcy chcą „nowego transatlantyckiego początku”, co może być zwiastunem „odmrożenia” na linii Berlin-Waszyngton.

Szef litewskiej dyplomacji stwierdził, że „każdy kraj wybiera prezydenta dla siebie, a Amerykanie wybierają prezydenta dla całego świata. Ponieważ amerykańska potęga jest nadzwyczajnie istotna w wszystkich zdarzeniach na świecie, w rozwiązywaniu kryzysów, stosunkach między Europą i Ameryką, między NATO i Unią Europejską”.

Leonid Słucki, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiej Dumy Państwowej, zauważył z kolei, że USA raczej nie zmienią polityki wobec Rosji, ale ta mimo wszystko jest gotowa do współpracy z każdym szefem amerykańskiej administracji. Pod koniec października w podobnym duchu wypowiadał się Władymir Putin.

W Izraelu głos zabrał Benjamin Netanjahu. „Joe, od prawie 40 lat mamy długie i ciepłe relacje osobiste i znam cię jako wielkiego przyjaciela Izraela. Z niecierpliwością czekam na współpracę z wami w celu dalszego wzmocnienia specjalnego sojuszu między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem” – stwierdził. Wobec bliskich relacji z Trumpem otoczenie Netanjahu wyrażało jednak obawy co do tego jak ułożą się stosunki z Bidenem. Gratulacje kandydatowi Demokratów złożył również prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Podkreślił, że liczy na „dobrą współpracę”. Kontakty Autonomii Palestyńskiej z USA zostały zamrożone w 2017 roku. Jednak według byłego szefa saudyjskiego wywiadu Turkiego Al-Faisala nie ma co liczyć na zmianę polityki USA wobec Palestyny.

Irański przywódca ajatollah Chamenei stwierdził, że wybory w USA są „spektaklem” i ukazały „brzydką twarz liberalnej demokracji”. Jednak inni irańscy politycy zajęli bardziej dyplomatyczne stanowisko. Prezydent Iranu Hassan Rowhani podczas transmitowanego przez państwową irańską telewizję spotkania z członkami swojego gabinetu powiedział, że nastał „czas, by kolejna administracja Stanów Zjednoczonych nadrobiła błędy z przeszłości i powróciła na ścieżkę przestrzegania międzynarodowych zobowiązań i szanowania globalnych regulacji”.

Na marginesie warto odnotować, że Stany Zjednoczone stały się 4 listopada pierwszym państwem, które formalnie wycofało się z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Białoruś

Alaksandr Łukaszenka, wpisany w piątek przez Radę Unii Europejskiej wraz z 15 innymi osobami na listę obywateli Białorusi objętych sankcjami indywidualnymi, określił w sobotę amerykańskie wybory „żenującym widowiskiem i kpiną z demokracji”.

Tymczasem na Białorusi wciąż nie milkną protesty po – jak uważa opozycja – sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia br. Białoruskie siły bezpieczeństwa uniemożliwiły opozycji zorganizowanie w niedzielę 8 listoada dużej demonstracji w Mińsku. Większe zgromadzenia rozganiano i zatrzymywano ludzi. Według centrum „Wiasna” zatrzymano ponad 800 osób.

Łukaszenka zapowiedział, że nie zamierza kończyć kariery politycznej, choć w przypadku zmiany władzy na Białorusi jest gotów jej pomagać. Pojawiają się komentarze dotyczące możliwej, kontrolowanej przez Kreml, zmiany władzy w Mińsku. Niedawna wizyta szefa rosyjskiego wywiadu zagranicznego, Siergieja Naryszkina w Mińsku mogłą mieć związek z niezadowoleniem Kremla z tego, że Łukaszenka uchyla się od spełnienia swoich wcześniejszych obietnic.

Podczas oficjalnego otwarcia elektrowni atomowej w Ostrowcu 7 listopada Łukaszenka wezwał Litwę i Polskę „do zaprzestania konfrontacyjnej retoryki i powrotu do dialogu”. W mijającym tygodniu białoruski prezydent zagroził również, że białoruscy lekarze, którzy wyjadą do pracy w Polsce, nie będą mieli prawa powrotu do ojczyzny. Warszawa stara się robić wiele, aby ściągnąć do kraju lekarzy ze Wschodu. Takie działania spotykają się z krytyką części opozycji. Ostatnio na antenie RMF FM poseł Konfederacji Robert Winnicki podkreślił: „Nie może być tak, że lekarze z zagranicy mają ułatwioną pracę w Polsce bardziej niż lekarze z Polski”.

Konflikt w Górskim Karabachu

Mimo nasilonych walk w Górskim Karabachu skonfliktowane strony – Armenia i Azerbejdżan mają prowadzić rozmowy w celu znalezienia politycznego rozwiązania. Takie informacje podał w opublikowanym w niedzielę artykule portal Middle East Eye. „Azerbejdżan i Armenia są bliskie zawarcia znaczącego porozumienia o zawieszeniu broni na spornym terytorium Górskiego Karabachu i okolicznych rejonów”. – twierdzi portal powołując się na własne źródła.

Według anonimowego źródła militarne sukcesy armii Azerbejdżanu, której oddziały wdzierają się już do serca Górskiego Karabachu (czemu zaprzecza strona armeńska), skłoniły Armenię do podjęcia rozmów, w których mediatorem ma być Rosja wspierana w tej mediacji także przez Turcję. „Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i jego rosyjski odpowiednik Władimir Putin osiągnęli w sobotę w rozmowie telefonicznej porozumienie w sprawie elementów projektu umowy, podały źródła.” – twierdzi portal, według którego elementy te zostały skonkretyzowane w następującej potem rozmowie ministrów spraw zagranicznych Mehmeta Cavusoglu i Siergieja Ławrowa. Na temat konfliktu w Górskim Karabachu rozmawiali również Władymir Putin i Emmanuel Macron. Przywódcy doszli do porozumienia, że ​​działania wojenne należy zakończyć, aby zapewnić powrót do negocjacji na realistycznych podstawach. Paryż wskazał, że głównym celem jest „zapewnienie dalszego pobytu ludności ormiańskiej w tym regionie, a także położenie kresu cierpieniom ludności cywilnej”. Jest to kolejne działanie Francji skierowane przeciwko Turcji, która wspiera Azerbejdżan, po znacznym wzroście napięcia między obiema stolicami w ostatnim czasie.

Pandemia koronawirusa

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce regularnie rośnie. W mijającym tygodniu dziennie przybywało nawet do niemal 30 tys. nowych zarażonych. W związku z tą sytuacją rząd zdecydował się wprowadzić w sobotę nowe obostrzenia – rozszerzono nauczanie zdalne, zamknięto m.in. placówki kultury, zaostrzono także przepisy dotyczące liczby osób przebywających w sklepach czy kościołach. Podobne działania podjęto w ostatnim czasie także na Węgrzech, gdzie wprowadzono stan nadzwyczajny, czy w Grecji, która rozpoczęła drugą generalną kwarantannę.

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą pacjentów, którzy muszą znajdować się pod respiratorami, w polskich szpitalach pojawiają się problemy z zaopatrzeniem w tlen. Tworzone są kolejne szpitale tymczasowe. Spółki Skarbu Państwa mają wybudować 15 takich obiektów. W całej Polsce baza łóżek dla chorych z koronawirusem ma zwiększyć się dzięki temu o blisko 3 tys.

Sytuacja pandemiczna i podjęte w związku z nią działania negatywnie wpływają na stan polskiej gospodarki, na co uwagę zwróciły Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wspólnie z Konfederacją Lewiatan. Według organizacji przedsiębiorców już w warunkach obecnych ograniczeń przeciwepidemicznych polska gospodarka traci dziennie 420 mln zł.

„Zakładając utrzymanie obecnej sytuacji do końca roku, straty w 2020 r. zamknęłyby się kwocie 150 mld zł. Przełożyłoby się to na realny spadek PKB w porównaniu z 2019 r. o 2,9 proc. W obecnej sytuacji epidemicznej należy jednak liczyć się z prawdopodobieństwem wprowadzania silniejszych obostrzeń. Natomiast gdyby został wprowadzony lockdown o takiej samej skali oddziaływania na gospodarkę, jak na wiosnę – należałoby oczekiwać, że skumulowane straty do końca roku sięgnęłyby 200 mld zł – co oznaczałoby spadek PKB o 5,1 proc. wobec 2019 r.” – twierdzą organizacje.

W piątek premier Morawiecki przedstawił dziesięć rozwiązań antykryzysowych. Nazwał je obronnymi mechanizmami gospodarki. Wśród nich znalazło się dofinansowanie przedsiębiorców, którzy będą chcieli się przebranżowić. O wspomnianym mechanizmie wspomniał również w piątek wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jego wypowiedź wywołała falę negatywnych komentarzy.

Węgrzy w celu jak najszybszego uporania się z pandemią stawiają na wdrożenie odpowiedniej szczepionki. W grudniu kraj ten ma zacząć importować nieduże ilości rosyjskiej szczepionki na koronawirusa do celów badań klinicznych i licencyjnych – poinformował szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó. Jego zdaniem w grę wchodzi uruchomienie produkcji na Węgrzech. Kraj ten ma też możliwość skorzystania z oferty Chin.

W Europie nie brakuje także osób, którym nie podobają się przeciwpandemiczne działania władzy. Około 20 tys. osób protestowało w sobotę na ulicach Lipska przeciwko ograniczeniom wprowadzonym przez rząd. Policja poinformowała, że doszło do „licznych” ataków na jej funkcjonariuszy. Odnotowano także starcia z kontrmanifestantami.

Protesty przeciwko decyzji TK ws. aborcji eugenicznej

Fala emocji związanych z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej z 22 października br. wyraźnie opada. Jak poinformował portal „Polityka w Sieci” w ostatnim tygodniu drastycznie spadło zainteresowaniem tzw. „Strajkiem Kobiet”. Mimo wszystko w mijającym tygodniu dochodziło do kolejnych dewastacji obiektów związanych z Kościołem katolickim – m.in. oblano farbą pomnik dzieci utraconych w Brzezówce czy na ścianach Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu nabazgrano feministyczne hasła. W niedzielę 8 listopada proaborcyjni aktywiści sprofanowali krzyż na Giewoncie w Tatrach. Na symbolu zawisł wielki baner Strajku Kobiet. Na początku listopada jedna z liderek tzw. „Strajku Kobiet”, Klementyna Suchanow, tak skomentowała przypadki niszczenia kościołów i zakłócania nabożeństw podczas proaborcyjnych protestów – „Nie mam żalu, że tak się stało. To musiało się stać”.

Na zeszłotygodniowej konferencji prasowej środowisko tzw. „Strajku Kobiet” przedstawiło listę swoich postulatów.

Główny żądaniem politycznym jest postulat dymisji gabinetu Mateusza Morawieckiego w ciągu tygodnia (tydzień już minął). Natomiast głównym postulatem związanym z przyczyną protestów jest żądnie wprowadzenia aborcji na życzenie co rozpatrywane jest przez działaczki w kategoriach „pełni praw kobiet”. Pod hasłem „LGBT to też ludzie” feministki żądają przywilejów prawnych dla osób homoseksualnych. Domagają się również uczynienia z Polski „świeckiego państwa” kwestionując, że obecnie jest ona takim państwem. Środowisko tzw. „Strajku Kobiet” żąda również ograniczenia „umów śmieciowych” na rynku pracy, interesuje się „kwestiami klimatycznymi”, ogłasza hasło „reanimacja psychiatrii” oraz żąda lepszego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Na wezwanie premiera Morawieckiego do przeniesienia proaborcyjnych protestów do sieci internetowej, feministki odpowiedziały zapowiadając „strajk generalny” oraz przeprowadzanie ulicznych demonstracji co poniedziałek. Co ciekawe, najwyższa proporcja zwolenników protestów jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, która wyniosła 86 proc. Jednak na drugim miejscu pod względem poparcia dla kontynuowania obecnych protestów wywołanych głównie przez środowiska feministyczne znalazł się elektorat Konfederacji – 81 proc. Sugeruje to, że elektorat tej partii jest jednak bardziej liberalny niż konserwatywny czy nacjonalistyczny.

„Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje” – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podkreślono, że wobec nauczycieli, którzy namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii, będą wyciągnięte konsekwencje.

Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji przepisów mający na celu zawężenie interpretacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego tzw. aborcji eugenicznej. Projekt prezydenta przewiduje dopuszczalność aborcji w sytuacji wystąpienia tzw. wad letalnych. Jest on krytykowany przez szereg środowisk konserwatywnych i pro-life, w tym ekspertów, m.in. z Instytutu Ordo Iuris. Według mediów konserwatywnych, publikacja wyroku TK jest na razie blokowana przez obóz władzy, a kierownictwo PiS chciałoby poczekać z tym do czasu przeforsowania prezydenckiego projektu ustawy.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki powiedział, że katolik nie może poprzeć propozycji prezydenta ws. dopuszczalności aborcji, gdyż byłaby ona „nową formą eutanazji”. Skrytykował też nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Obecna sytuacja w kraju może zagrozić politycznej pozycji Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie sondaże wskazują duże spadki poparcia dla tego ugrupowania. Dodatkowo, portal Interia podał nieoficjalne informacje z których wynika, że grupa posłów związanych z Krzysztofem Ardanowski chce odejść z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, według ustaleń „Wprost”, ponad 30 posłów PiS związanych ze środowiskiem pro-life zamierza sprzeciwić się propozycji prezydenta Andrzeja Dudy ws. dopuszczalności aborcji. Na polskiej scenie politycznej już niedługo pojawi się także prawdopodobnie nowa partia – Polska 2050 Szymona Hołowni. We wtorek poinformowano o złożeniu wniosku o rejestrację ugrupowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Warto odnotować, że przy okazji wyborów prezydenckich w USA Amerykanie głosują także nad wieloma innymi ważnymi dla nich sprawami. Wyborcy w Luizjanie zdecydowali we wtorek o nowelizacji stanowej konstytucji uniemożliwiającej sądom wywodzenie z niej „prawa do aborcji”.

Naruszanie „praw LGBT” w Polsce

Według RMF FM, „specjalna misja Rady Europy jest zaniepokojona łamaniem praw mniejszości seksualnych w Polsce”. Zdaniem jej członków obecna sytuacja w naszym kraju wpływa negatywnie na życie homoseksualistów oraz ich prawa i bezpieczeństwo. Co więcej, w czwartek Parlament Europejski zawarł porozumienie z Komisją Europejską w sprawie powiązania wypłaty unijnych środków z przestrzeganiem kwestii praworządności, a także z funkcjonowaniem niezależnego sądownictwa.

Jak pisaliśmy, komisarz UE ds. równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca, że odrzuconych zostało sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast”. Podkreśliła, że w proces ich składania były zaangażowane władze lokalne polskich miast, które przyjęły rezolucje w kwestii „stref wolnych od LGBT” oraz „praw rodzinnych”.

Wcześniej marszałkowie pięciu województw otrzymali list od Komisji Europejskiej, w którym krytycznie oceniono podjęte uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. KE groziła też polskim samorządom możliwością odcięcia im dostępu do unijnych środków.

Kresy

W piątek portal Zaxid.net opublikował zapis wywiadu z szefem ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Antonem Drobowyczem. Z rozmowy wynika, że Drobowycz nie uważa Ukraińców służących w SS-Galizien za „kolaborantów”. Negował też odpowiedzialność tej jednostki za zbrodnie wojenne.

Ukraiński IPN również w kuriozalny sposób odnotował stulecie urodzin jednego z największych oprawców ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku. „Ukraiński Instytut Nazi-Pamięci świętuje stulecie nazistowskiego zbrodniarza wojennego, dowódcy UPA Jurija Stelmaszczuka” – skomentował to przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinski. „Wraz z niemieckimi okupantami prowadził walkę z Polakami” – tak pisze strona ministerstwa pamięci o masowym zabijaniu niewinnych kobiet i dzieci przez oddział Stelmaszczuka– napisał żydowski działacz z Ukrainy.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii ochrony ukraińskich upamiętnień w Polsce – poinformowano w piątkowym komunikacie RPO. W ostatnich latach szczególne kontrowersje budził pomnik nagrobny bojowników UPA na Górze Monastyrz, gdzie tablica upamiętniająca banderowców została rozbita na początku stycznia. Odnowiono ją w związku z październikową wizytą prezydenta Dudy na Ukrainie, jednak strona ukraińska wciąż nie uważa sprawy za zamkniętą.

Z informacji pozytywnych – w Ostrogu (obwód rówieński na Ukrainie) odnowiono zbiorowy grób żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku w walkach z bolszewikami. Odnowioną mogiłę poświęcono 3 listopada 2020 roku. Warto także wesprzeć internetową kwestę na rzecz ratowania jednego z najstarszych polskich cmentarzy na Ukrainie znajdującego się w Jampolu prowadzoną przez fundację Studio Wschód.

Na Litwie wciąż słychać echa październikowych wyborów parlamentarnych. Według byłego sędziego litewskiego Sądu Konstytucyjnego, profesora prawa konstytucyjnego Vytautasa Sinkevičiusa, skarga Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin w sprawie rażących naruszeń podczas tegorocznych wyborów sejmowych powinna zostać przekazana całemu Sejmowi do rozpatrzenia, co na ten moment blokuje przewodniczący Sejmu.

We wtorek Instytut Pamięci Narodowej ogłosił nazwiska laureatów nagrody IPN „Semper Fidelis”. To już druga edycja nagrody wręczanej kustoszom pamięci o Kresach. W tym roku do nagrody zgłoszono 107 kandydatów. Z tej liczby Kapituła Nagrody wybrała pięciu laureatów – trzech w kategorii indywidualnej, jednego w kategorii zbiorowej (w tym roku było to małżeństwo); piąty laureat został nagrodzony pośmiertnie. Podobnie jak w 2019 roku przyznano również wyróżnienie Prezesa IPN.

Terroryzm w Europie

W ostatnich tygodniach falę nożowniczych ataków o podłożu islamistycznym odnotowano we Francji. W czwartek 26 października islamski ekstremista zabił trzy osoby w bazylice Notre Dame w Nicei. Postrzelony przez policjantów został zatrzymany. W tym samym czasie inny terrorysta próbował zaatakować w Avignonie. Ekstremista został zastrzelony przez funkcjonariuszy francuskiej policji. Dwa tygodnie wcześniej muzułmański uchodźca narodowości czeczeńskiej zamordował francuskiego nauczyciela Samuela Paty’ego. Czeczen obciął głowę Paty’emu, ponieważ ten pokazał uczniom w czasie zajęć karykaturę Mahometa.

Podejrzany o przeprowadzenie ataku w Nicei zaledwie miesiąc temu dostał się na włoską wysepkę w pobliżu Sycylii. Według doniesień włoskie władze poddały go kwarantannie na dwa tygodnie na pokładzie statku Rhapsody. Następnie wypuścili go, każąc mu opuścić Włochy. Zamiast tego udał się do południowego miasta Bari w regionie Apulii, a stamtąd na początku października udał się do Francji.

Minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer oświadczył, że zamachowiec, który w poniedziałek wieczorem otworzył ogień w centrum Wiednia, współpracował z Państwem Islamskim. Trzy osoby zginęły w czasie ataku – dwóch mężczyzn i kobieta. We wtorek w szpitalu zmarła kolejna ofiara. Napastnik został zastrzelony przez policję. Służby podkreślają, że nie działał sam. W następstwie ataku austriacki rząd nakazał zamknięcie meczetów, które przyczyniły się do radykalizacji zamachowca. W Akwizgranie w Niemczech nożownik zaatakował policjantów, którzy musieli go postrzelić. Wielka Brytania na początku tygodnia wprowadziła czwarty, „poważny” stopień zagrożenia terrorystycznego.

Po serii zamachów prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził w czwartek, że „Europa musi przemyśleć otwartą strefę Schengen, w tym solidniejszą ochronę zewnętrznych granic strefy”.

Według niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, szkoły w Niemczech mają coraz większy problem z islamizmem, narastającym wraz z rosnącym odsetkiem uczniów z rodzin muzułmańskich. Oficjalnie jest to temat tabu, a nauczyciele są pozostawieni sami sobie.

Wojsko

W ramach planów przechodzenia na systemy artyleryjskie standardu natowskiego, kal. 155 mm, Ukraina rozważa możliwość zakupu systemów zagranicznych, przede wszystkim polskich armatohaubic kal. 155 mm Krab.

W poniedziałek agencja TASS powołując się na swoje źródło w rosyjskiej zbrojeniówce podała, że Ministerstwo Obrony Rosji w grudniu otrzyma pierwszy myśliwiec 5. generacji Su-57 z produkcji seryjnej.

Rosja zakończy zbrojenie swoich strategicznych sił rakietowych w RS-24 Jars, mobilne międzykontynentalne pociski balistyczne do 2024 roku.

Polscy żołnierze otrzymali kolejne samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe POPRAD. Tym razem trafiły one do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Rosjanie pracują nad lekkimi pociskami hipersonicznymi w ramach modułowego systemu rakiet Hermes, zdolnymi do osiągania prędkości Mach 5 i do precyzyjnego rażenia celów na dystansie 100 km.

