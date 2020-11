Wielka Brytania podnosi stopień zagrożenia terrorystycznego do „poważnego”

Stoimy w obliczu prawdziwego i poważnego zagrożenia terroryzmem w Wielkiej Brytanii – powiedziała brytyjska minister spraw wewnętrznych. W kraju wprowadzono czwarty, „poważny” stopień zagrożenia terrorystycznego.

We wtorek po południu poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii został podniesiony ze „znaczącego” do „poważnego”. To czwarty stopień w pięciostopniowej skali. Wynika to z ostatnich ataków terrorystycznych w Wiedniu i we Francji.

Wprowadzenie poważnego poziomu zagrożenia oznacza, że brytyjskie służby bezpieczeństwa uważają, iż atak jest wysoce prawdopodobny, przy czym nie ma konkretnych danych wywiadowczych na temat tego, gdzie, kiedy i przez kogo miałby zostać przeprowadzony.

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel powiedziała, że Brytyjczycy powinni być „czujni, ale nie zaniepokojeni”. Zaznaczyła, że „jest to środek zapobiegawczy”, wprowadzony „po straszliwych wydarzeniach” z Francji i Austrii, który „nie opiera się na żadnym konkretnym zagrożeniu”.

Brytyjska minister dodała, że rząd w Londynie podjął już istotne działania w celu wzmocnienia narzędzi do walki z zagrożeniami terrorystycznymi.

– Jak już mówiłam, stoimy w obliczu prawdziwego i poważnego zagrożenia terroryzmem w Wielkiej Brytanii. Proszę ludzi o zachowanie czujności i zgłaszanie policji wszelkich podejrzanych zachowań – powiedziała Patel.

Oceną zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii zajmuje się JTAC, czyli komórka brytyjskiego kontrwywiadu wydająca rekomendacje w tej sprawie, niezależnie od rządu. Stosowana skala ma pięć poziomów: niski oznacza, że atak jest bardzo mało prawdopodobny; umiarkowany, że atak jest możliwy, ale mało prawdopodobny; znaczący – atak jest prawdopodobny; poważny – atak jest bardzo prawdopodobny; krytyczny, że atak jest bardzo prawdopodobny w najbliższej przyszłości.

Media przypominają, że poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii został podniesiony do najwyższego po samobójczym zamachu bombowym w hali Manchester Arena w maju 2017 roku. Ponownie postąpiono we wrześniu 2017 roku, po eksplozji ładunku wybuchowego na londyńskiej stacji metra Parsons Green. Wówczas jednak nikt nie zginął, a najwyższy poziom wprowadzono na krótko. Od tamtego czasu do listopada 2019 roku obowiązywał drugi najwyższy poziom, czyli poważny. Niemal równo rok temu obniżono go do znaczącego.

PAP/ bankier.pl/ Kresy.pl