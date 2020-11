Fala krytyki po słowach wiceministra finansów, sugerujących przedsiębiorcom „możliwość przebranżowienia”

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek dziesięć rozwiązań antykryzysowych. Nazwał je obronnymi mechanizmami gospodarki. Wśród nich znalazło się dofinansowanie przedsiębiorców, którzy będą chcieli się przebranżowić. O wspomnianym mechanizmie powiedział w piątek wiceminister finansów Piotr Patkowski. Jego wypowiedź wywołała falę negatywnych komentarzy w przestrzeni publicznej. Komentujący zwracali uwagę, że przebranżowienie nie jest rozwiązaniem dla osób, które od lat inwestują w biznes i nie zamierzali go porzucać.

Są branże, które szczególnie odczują skutki koronawirusa. To im dedykujemy działania zaproponowane dziś przez premiera. Wśród rozwiązań jest też możliwość przebranżowienia. Chodzi o to, żeby nowa forma działalności gospodarczej, którą podejmą, dawała możliwość rozwoju i zarabiania – powiedział w piątek Patkowski. Jego wypowiedź została zacytowana na Twitterze przez Ministerstwo Finansów. Słowa wiceministra wywołały falę negatywnych komentarzy.

Są branże, kt. szczególnie odczują skutki #koronawirus. To im dedykujemy działania zaprop. dziś przez premiera. Wśród rozw. jest też możliwość przebranżowienia. Chodzi o to, żeby nowa forma działalności gosp., kt. podejmą, dawała możliwość rozwoju i zarabiania – min. #Patkowski. pic.twitter.com/MOAJjKQoQ5 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) November 6, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Część komentarzy porównywało wypowiedź wiceministra ze słynną, owianą złą sławą wypowiedzią byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Został on zapytany przez młodego człowieka o to, co zrobi, by on został w Polsce i jak jego siostra mogła kupić mieszkanie, skoro zarabia 2000 zł. Były prezydent odpowiedział wówczas, że należy: wziąć kredyt i zmienić pracę.

„Takie rady fatalnie brzmią ze strony przedstawiciela państwa, które samo się nie przygotowało i teraz tworzy kolejne regulacje na kolanie” – odniósł się do wpisu resortu finansów Aleksander Łaszek, ekonomista Fundacji FOR.

Premier ogłosił w piątek następujące instrumenty finansowe:

subwencje w ramach tarczy finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu w 2019 roku,

umorzenie części subwencji z tarczy finansowej PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 roku o co najmniej 30 proc.,

wydłużenie programu tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do wiosny 2021 roku,

kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP i gwarancji płynnościowych dla dużych firm,

kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy,

przedłużenie wypłaty postojowego,

przedłużenie zwolnień ze składek na ZUS („Mogą być przedłużane poza listopad, zależy od tego, jak mocno wciśnięty będzie hamulec bezpieczeństwa” – tłumaczył premier),

dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes dla tych, którzy będą chcieli się przebranżowić

polityka drugiej szansy,

dofinansowanie leasingu.

businessinsider.com.pl / twitter.com / Kresy.pl