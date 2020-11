Adam Bodnar pisze do Andrzeja Dudy ws. ochrony upamiętnień ukraińskich w Polsce

„RPO zwraca uwagę prezydenta RP na problem świadomej i celowej dewastacji ukraińskich miejsc pamięci w Polsce” – czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii ochrony ukraińskich upamiętnień w Polsce – poinformowano w piątkowym komunikacie.

„Ograniczenie zainteresowania państwa wyłącznie do upamiętnień postawionych „legalnie” sprawia, że ochrona prawa mniejszości do pamięci o ofiarach nie będzie skuteczna” – napisano w komunikacie.

W piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że od lat wsłuchuje się z niepokojem w głosy przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce, które dotyczą poszanowania prawa tej mniejszości do „upamiętniania ważnych dla niej postaci i wydarzeń historycznych, zwłaszcza tragicznych epizodów wspólnej, ale i trudnej historii polsko-ukraińskiej”.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszości, w Biurze RPO stworzono przestrzeń do rzetelnej dyskusji nad historią Polski. Chodzi o to, aby pamięć historyczna mniejszości – często różniąca się od dominującej w debacie publicznej i jednoznacznie polocentrycznej narracji – znalazła należne jej miejsce. Prawo mniejszości do własnej pamięci historycznej RPO traktuje jako integralny element prawa do zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, gwarantowanego mniejszościom w art. 35 Konstytucji” – czytamy.

„Jako Rzecznik Praw Obywatelskich – w którego kompetencjach leży ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – wiem, jak poważny jest problem świadomej i celowej dewastacji ukraińskich miejsc pamięci, jak istotny jest wyrażony publicznie sprzeciw wobec tak manifestowanej nienawiści, i jak potrzebny jest apel do władz lokalnych, ale też organów ścigania, o należytą ochronę takich miejsc” – oświadczył Adam Bodnar w piśmie skierowanym do prezydenta.

rpo.gov.pl / Kresy.pl