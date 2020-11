Łukaszenka o amerykańskich wyborach prezydenckich: „żenujące widowisko, kpina z demokracji”

Alaksandr Łukaszenka nazwał w sobotę wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych „żenującym widowiskiem i kpiną z demokracji”.

Popatrzcie tylko, co oni wyprawiają z tymi wyborami – oświadczył Łukaszenka podczas oficjalnego otwarcia elektrowni atomowej w Ostrowcu. Powiedział, że ciekawi go, czy przywódcy europejskich krajów zwrócą się do Stanów Zjednoczonych o unieważnienie głosowania oraz ponowne przeprowadzenie wyborów tak, jak zrobili względem Białorusi po sierpniowych wyborach prezydenckich, w których on ubiegał się o reelekcję – podaje portal RBC.

„Już teraz mogę powiedzieć, że nie będzie żadnej reakcji. Będą się bać” – dodał.

Łukaszenka zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że „relacje białorusko-amerykańskie nie ulegną zmianie niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny rezultat wyborów”.

Łukaszenka dodał, że jeśli chodzi o opracowanie nowej ustawy zasadniczej, Kreml nie wywiera na nim żadnej presji.

„Przyjmiemy nową konstytucję i życie pójdzie do przodu, ale dokonamy tego bez dewastacji wszystkiego i katastrof, bo Białorusinom to nie jest potrzebne” – dodał.

Łukaszenka nie odniósł się w sposób bezpośredni do protestów na Białorusi, które są brutalnie tłumione przez siły państwowe. Do kwestii wyborów odniósł się w czasie uroczystości oficjalnego otwarcia elektrowni atomowej w Ostrowcu.

Decyzję o budowie pierwszej białoruskiej elektrowni atomowej tuż przy granicy Litwy, Mińsk podjął jeszcze w 2008 r. Ma składać się z dwóch bloków energetycznych, produkcji rosyjskiej. Okres eksploatacji elektrowni przewidziano na 60 lat. Paliwem ma być nisko wzbogacony uran, a systemy chłodzenia będą zaopatrywane przez rzekę Willę. Władze Litwy oprotestowały inwestycję uważając ją za zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia swoich obywateli. Jednak Białorusini konsekwentnie prowadzą inwestycję. Na początku października br. poinformowali, że pierwszy blok elektrowni w Ostrowcu rozpoczął pracę na minimalnym poziomie mocy kontrolowanej.

Elektrownia rozpoczęła swoją prace trzy tygodnie temu. 11 października pierwszy blok białoruskiej elektrowni został uruchomiony na minimalnym poziomie mocy.

rbc.ru / pap / Kresy.pl