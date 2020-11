USA: Trump: Na wynik wyborów wpłynęły nieprawidłowości

W Pensylwanii oraz innych stanach dziesiątki tysięcy głosów zostały nielegalnie przyjęte po terminie, co zmieniło wynik wyborów; uniemożliwiono też obserwowanie liczenia setek tysięcy głosów – napisał w sobotę na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

W dniu wyborów (we wtorek, przyp. red.) dziesiątki tysięcy głosów zostały nielegalnie przyjęte (przez komisje wyborcze, przyp. red.) po godz. 20 (tj. po zamknięciu lokali wyborczych, przyp. red.), co w łatwy sposób i całkowicie zmieniło wynik wyborów w Pensylwanii i w kilku innych stanach, w których była bardzo mała różnica głosów – napisał Trump.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020