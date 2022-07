Kaczyński ponownie chce misji pokojowej NATO na Ukrainie [+VIDEO]

Jarosław Kaczyński ponownie chce misji pokojowej NATO na Ukrainie. Zaapelował o nią podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Kielcach.

„Bez wejścia misji pokojowej wojsk NATO, to się nie obejdzie – jeżeli chcemy, żeby pokój był rzeczywiście zagwarantowany i żeby był na przyzwoitych warunkach dla Ukrainy. Czy to nastąpi? Jeżeli ktoś zna dzieje tych spraw – a ja akurat znam – to wie, że to nie jest wykluczone, ale też nie bardzo prawdopodobne” – mówił szef Prawa i Sprawiedliwości.

„Być może ten konflikt będzie się bardzo długo ciągnął, a być może, że zostanie zamknięty jakimś zamrożeniem, czy to z rozejmem, czy to bez rozejmu. Chcę podkreślić, że ta misja pokojowa nie jest po to, aby stoczyć bitwę z Rosjanami – chyba żeby została zaatakowana, ale ja nie wierzę, żeby została zaatakowana. Ona jest po to, żeby powiedzieć Rosjanom: Basta! Skończyło się!” – dodał.

Prezes PiS apelował o misję pokojową jeszcze w marcu, po spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

„Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie wstanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy” – oświadczył Kaczyński. „To misja, która będzie działała na terenie Ukrainy, która znajdzie się za zgodą prezydenta i rządu Ukrainy na terenie tego państwa i nie będzie to misja bezbronna”.

Według szefa PiS, taka misja miałaby za cel dążenie do pokoju, udzielają zarazem pomocy humanitarnej. Byłaby zarazem osłaniana „przez odpowiednie siły zbrojne”. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg szybko odniósł się wtedy do propozycji prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

„Wspieramy wysiłki pokojowe. Wzywamy Rosję i prezydenta Putina do wycofania swoich wojsk, ale nie planujemy rozmieszczenia wojsk NATO na terenie Ukrainy” – słowa Stoltenberga zacytowała ukraińska agencja informacyjna UNIAN, której korespondent był obecny na konferencji.

Kresy.pl/PolskieRadio24