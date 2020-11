Kolejny sondaż pokazuje duży spadek poparcia dla PiS i przewagi tej partii nad KO

Sondaż IBRiS dla portalu Onet.pl to już kolejne badanie pokazujące, że poparcie dla PiS wyraźnie spada, a ponadto zmniejsza się dystans dzielący partię Jarosława Kaczyńskiego od Koalicji Obywatelskiej.

W czwartek portal Onet.pl opublikował wyniki nowego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS 3 listopada metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 osób. Pokazują one, że zmniejsza się dystans dzielący PiS i jego głównych politycznych rywali z Koalicji Obywatelskiej.

Według sondażu IBRiS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 28,7 proc. respondentów (spadek o 8,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z października br.). Drugie miejsce zajmuje KO, z poparciem 24,7 proc. badanych (wzrost o niespełna 3 pkt. proc.). Oznacza to, że choć jeszcze w październiku partia Jarosława Kaczyńskiego miała nad Koalicją Obywatelską 10 pkt. proc. przewagi, to teraz przewaga ta zmniejszyła się do 4 pkt. proc.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Polska 2050, czyli ugrupowanie Szymona Hołowni, na które chciałoby głosować 11,3 proc. ankietowanych (wzrost o 2,5 pkt. proc.). Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy inne partie, które obecnie mają swoich posłów w parlamencie: Lewica (7 proc., spadek o 0,5 pkt. proc.), Konfederacja (5,1 proc., spadek o prawie 2 pkt. proc.) oraz PSL (5,1 proc., wzrost o 1,3 pkt. proc.).

IBRiS zapytał też respondentów, czy gdyby wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. Twierdząco odpowiedziało 47,1 proc. ankietowanych, z czego 33,6 proc. zdecydowanie wzięłoby udział w głosowaniu. Głosować nie chciałoby blisko 50 proc. badanych, z czego 26,1 proc zdecydowanie nie zamierza brać udziału w wyborach.

Opisywany sondaż jest kolejnym w ostatnim czasie, który pokazuje wyraźny spadek poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak pisaliśmy, z opublikowanego w środę sondażu Social Changes wykonanego na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nadal cieszy się najwyższym poparciem wśród partii politycznych w Polsce, ale w porównaniu z poprzednim badaniem straciło 7 pkt. proc.

Ponadto, aż 9 punktów procentowych straciło Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu CBOS dotyczącym preferencji partyjnych. Także według najnowszego sondażu IBRIS dla WP, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 29 proc. głosów, Koalicja Obywatelska zaś – na 24 proc. Oznacza to, że w porównaniu do poprzedniego sondażu poparcie PIS spadło o 7,1 pkt proc.

Czytaj także: Sondaż: Wyborcy KO i Konfederacji popierają falę protestów

onet.pl / Kresy.pl