Projekty CPK idą do kosza. “Każdy rok opóźnienia to miliardy złotych utraconych korzyści”

Sunak przybywa we wtorek właśnie do Polski, by omówić kwestie bezpieczeństwa z premierem Polski Donaldem Tuskiem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Następnie uda się do Niemiec, aby spotkać się z kanclerzem Olafem Scholzem, podał "The Guardian".

Gazeta podaje jednocześnie, że Wielka Brytania planuje przekazać Ukrainie 400 pojazdów, ponad 1600 rakiet, 4 miliony sztuk amunicji, 60 łodzi, a także dodatkowe 500 milionów funtów w ramach finansowania wyciłku zbrojnego, co łącznie da w tym roku budżetowym 3 miliardy funtów pomocy dla Kijowa.