MSZ Ukrainy: Rosja uszkodziła połowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej

W wyniku ostrzały rosyjskich wojsk okupacyjnych uszkodzona została połowa infrastruktury energetycznej Ukrainy – oświadczył szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba.

W wywiadzie dla „Foreign Policy” ukraiński minister spraw zagranicznych, Dmytro Kułeba, skomentował przyjęcie przez Kongres USA pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, wartego ponad 60 mld dolarów.

„Cóż, z pewnością podniosło to morale ukraińskich żołnierzy, a także narodu ukraińskiego. Gdyby pakiet ogłoszony bezpośrednio po uchwaleniu ustawy zawierał baterię Patriot, miałoby to jeszcze większy efekt wśród ludzi, ponieważ to Ukraińcy cierpią najbardziej na skutek rosyjskich ataków rakietowych” – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.

Przypomnijmy, że kilka dni temu szef Pentagonu Lloyd Austin ogłosił, że Stany Zjednoczone przeznaczą 6 mld dolarów na nowy pakiet uzbrojenia dla strony ukraińskiej. To największy jak dotąd amerykański pakiet uzbrojenia, przeznaczony dla Ukraińców. USA w ramach tego pakietuzakupią dla Ukrainy m.in. rakiety do systemów Patriot i NASAMS oraz dużą ilość amunicji dla HIMARS-ów i artylerii kal. 155 i 152 mm.

Kułeba zwrócił uwagę na sytuację sektora energetycznego Ukrainy. „Rosyjskie rakiety balistyczne to prawdziwa plaga tej wojny. Ostatnio używa się ich głównie do niszczenia naszego systemu energetycznego. Śmiem twierdzić, że gdyby inny kraj doświadczył takiej skali zniszczeń w energetyce, wyglądałoby to znacznie, znacznie gorzej niż na Ukrainie” – powiedział.

„Trzymamy się, bo wiele się nauczyliśmy. Stoimy, wiemy, jaka jest stawka. Ale żeby wasi widzowie wiedzieli, połowa naszego systemu energetycznego jest uszkodzona. A my nadal musimy rządzić krajem, prowadzić operacje wojskowe i zjednywać sobie poparcie całego świata” – oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Ukraińska agencja UNIAN przypomina, że wiosną tego roku Rosja nasiliła ataki na obiekty energetyczne Ukrainy. W połowie kwietnia podano, że latem Ukraina może mieć problemy z powodu deficytu energii elektrycznej.

Według ukraińskiej firmy energetycznej DTEK, od początku rosyjskiej inwazji Rosja już ponad 170 razu ostrzelała ukraińskie elektrownie cieplne.

W ostatnich miesiącach Rosja zintensyfikowała ataki na ukraiński sektor energetyczny, biorąc na cel przede wszystkim elektrownie cieplne. Na początku kwietnia br. ukraiński premier Denys Szmyhal powiedział, że w ciągu kilku wcześniejszych tygodni Federacja Rosyjska atakami rakietowymi zniszczyła 80 procent elektrowni cieplnych. Również w ocenie ukraińskiego resortu energetyki, rosyjskie ataki rakietowo znacznie osłabiły zdolność wytwarzania na Ukrainie energii elektrycznej, szczególnie w elektrociepłowniach i elektrowniach wodnych.

Unian / Kresy.pl