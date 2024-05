Nielegalni imigranci użyli ładunków pirotechnicznych do ataku na polskie patrole. SG publikuje nagranie

Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wcześniej związany z PLL LOT, poinformował w środę o głównych założeniach projektu ustawy.

"Zobowiązanie do realizacji lotniska CPK do końca 2030 r.; zobowiązanie do realizacji inwestycji kolejowych na trasie Warszawa-Łódź razem z węzłem CPK do końca 2030 r.; zapewnienie finansowania spółce CPK koniecznego do realizacji inwestycji; wprowadzenie wymogu profesjonalnego doświadczenia przy realizacji inwestycji wielkich rozmiarów dla kadry zarządzającej i nadzorującej CPK; zakaz inwestycji na Lotnisku Chopina, które nie gwarantują ekonomicznego zwrotu do dnia 31 grudnia 2030 r.; zakaz dofinansowywania przez władze publiczne linii lotniczych poprzez umowy marketingowe i inne tego typu mechanizmy" - wskazał na platformie X.