Babisz do Trumpa: panie prezydencie, niech Amerykanie noszą maseczki!

Premier Czech Andrej Babisz doradził Donaldowi Trumpowi, by w USA wprowadzono obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Jak pisaliśmy w niedzielę, Stany Zjednoczone są już państwem o największej liczbie zakażonych koronawirusem. W dodatku dynamika wzrostu zarażeń jest w USA większa niż w jakimkolwiek innym państwie, gdzie pandemia przybrała poważne rozmiary. Premier Czech ma na to receptę – uważa on, że Amerykanie powinni zacząć walczyć z koronawirusem „po czesku”.

„Panie prezydencie, spróbujcie zwalczać wirusa po czesku. Noszenie prostej maski z materiału zmniejsza rozprzestrzeniania się wirusa o 8%! Czechy wprowadziły OBOWIĄZEK noszenia masek przez obywateli w miejscach publicznych” – napisał w niedzielę Babisz na Twitterze pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa. „Boże błogosław Amerykę” – dodawał czeski premier.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob

