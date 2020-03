Niebezpieczny rozwój pandemii koronawirusa w USA

Stany Zjednoczone są już państwem o największej liczbie zakażonych. W dodatku dynamika wzrostu zarażeń jest w USA większa niż w jakimkolwiek innym państwie gdzie pandemia przybrała poważne rozmiary.

W niedziele w USA odnotowano 123,3 tys. zakażeń koronawirusem COVID-19. Oznacza to, że po dwóch miesiącach rozwoju pandemii w USA jest o około jedną trzecią więcej przypadków zarażeń niż odnotowano w Chinach po czterech miesiącach od pojawienia się nowego wirusa. Z powodu wywoływanej przez niego choroby zmarło już 2117 mieszkańców USA. Katastrofalna jest sytuacja w stanie Nowy Jork gdzie liczba zakażonych wynosi już 53 324, a zmarły 773 osoby. Mimo tego prezydent Donald Trump nie zdecydował się na zapowiadaną wcześniej izolację stanu. Władze stanowe podejmują działania na własną rękę. W Rhode Island regionalna policja zatrzymuje kierowców z rejestracjami ze stanu Nowy Jork, zbiera ich dane i zobowiązuje ich do 14-dniowej kwarantanny. Praktyka ta już wywołała protesty gubernatora stanu Nowy Jork, który zagroził pobliskiemu Rhode Island pozwem sądowym, jak twierdzi portal USA Today.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W stanie Nowy Jork szpitale nie przyjmują już pacjentów na żadne zaplanowane zabiegi poza tymi ratującymi życie. W przypadku tych ostatnich, jak na przykład porodów, zredukowano już liczebność zespołów medycznych w nich uczestniczących. Departament obrony skierował do wybrzeży Nowego Jorku okręt szpitalny marynarki wojennej USNS Comfort.

Poza Nowy Jorkiem wysoka liczba zakażonych jest w New Yersey – 11 124, gdzie z powodu koronawirusa zmarło już 140 osób. Gubernator tego stanu Phil Murphy musiał wystąpić ze specjalnym apelem do jego mieszkańców by nie wykorzystywali czasu kwarantanny do organizowania prywatek – tak zwanych „corona parties”. „Nie wierzę, że muszą to wszystkim powiedzieć po raz drugi. Taka sytuacja. Żadnych „corona parties”. One są nielegalne, niebezpieczne i głupie”. Murphy zapowiedział też podawanie do wiadomości publicznej danych i „zawstydzanie” organizatorów tego rodzaju imprez.

W Kaliforni zarażonych jest 5655 osób, a 121 osób zmarło. Powyżej 4 tys. zakażonych jest jeszcze w stanach Michigan, Washington, Massachusetts i na Florydzie. Proporcjonalnie wyższą liczbę zgonów odnotowano w stanie Waszyngton, gdzie z powodu koronawirusa zmarło aż 189 osób. Wysoki wskaźnik śmiertelności jest także w Luzjanie, gdzie zmarło już 137 osób na 3315 zakażonych.

Zakażenia wirusem COVID-19 odnotowano już we wszystkich stanach i terytoriach zależnych poza odległymi Marianami Północnymi oraz Samoa Amerykańskim – wyspami położonymi na zachodnim Pacyfiku. 89 zakażonych ujawniono wśród osadzonych w jednym z największych więzień w kraju – Cook County Jail w stanie Illinois.

Pandemia przybiera w Stanach Zjednoczonych niebezpieczny obrót. Narasta bowiem dynamika zakażeń. Z czwartku na piątek liczba zarażonych wzrosła o 18 tys. Między piątkiem a sobotą liczba zakażonych wzrosła już o 20 tys. Natomiast liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa podwoiła się od czwartku do soboty.

Business Insider przytacza wypowiedzi pracowników amerykańskiej służby zdrowia, którzy twierdzą, że brakuje im już podstawowych materiałów medycznych: masek, rękawiczek, fartuchów

reuters.com/businessinsider.com/eu.usatoday.com/kresy.pl