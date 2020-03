Szef sztabu kryzysowego Czech: granice mogą być zamknięte nawet przez dwa lata

Roman Prymula, szef czeskiego sztabu kryzysowego do walki z epidemią COVID-19, uważa, że ograniczenia przy przekraczaniu granic Czech mogą trwać miesiącami, jeśli nie latami.

Jak podało w niedzielę Idnes.cz, Roman Prymula wyraził w jednej z czeskich telewizji opinię, że zasady ścisłej kwarantanny będą mogły być w Czechach poluzowane najwcześniej w połowie kwietnia, zaś granice w niektórych częściach świata mogą być zamknięte przez lata.

Prymula uznał, że dotychczasowe działania przeciwko epidemii zastosowane przez czeskie władze zdają egzamin, ponieważ liczba zachorowań w Czechach nie rośnie wykładniczo, jak w przypadku innych krajów. Jak ocenił, dobrym sygnałem będzie, jeśli na koniec marca liczba zainfekowanych nie przekroczy 8,5 tysiąca. Jego zdaniem ścisłą kwarantannę będzie można poluzować, jeśli do połowy kwietnia liczba chorych ustabilizuje się na poziomie nie wyższym niż 10 tysięcy.

Jeszcze później nastąpi powrót dzieci do szkół. Jak ocenił minister zdrowia Czech Adam Vojtěch, może się to stać na przełomie maja i czerwca. Wówczas lekcje zostałyby przedłużone na czas wakacji.

Dłużej mają potrwać ograniczenia w przekraczaniu granicy Czech. Zgodzili się co do tego zarówno Prymula, jak i Vojtěch. „Nie możemy dopuścić do dalszej fali zachorowań” – mówił minister. Według Prymuli granice w niektórych częściach świata mogą być zamknięte przez rok lub dwa, co uniemożliwi podróżowanie. „W tym roku wakacje spędzamy w ojczyźnie” – mówił szef sztabu kryzysowego Czech.

W poniedziałek czeski rząd ma zamiar rozważyć wydanie zakazu przekraczania granicy państwowej przez osoby dojeżdżające do pracy. Minister zdrowia chce również zaproponować wprowadzenie zakazu wychodzenia z domu do 1 kwietnia.

Obecnie w Czechach jest 1047 osób zarażonych koronawirusem, z czego 74 przebywa w szpitalach. 19 z nich znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. Oficjalnie nie zanotowano zgonów spowodowanych COVID-19.

Kresy.pl / idnes.cz