Filaret: koronawirus to kara Boża za jednopłciowe śluby

Honorowy patriarcha Prawosławnego Kościoła Ukrainy uważa, że pandemia koronawirusa to kara Boża za grzechy ludzkości, w szczególności za „małżeństwa” jednopłciowe.

W czwartek ukraińska telewizja 4 Kanał pokazała wywiad przeprowadzony z patriarchą Filaretem. Na początku rozmowy 92-letni hierarcha został zapytany o koronawirusa.

„Epidemia to kara Boża za grzechy ludzi” – mówił Filaret zaznaczając, że rządy słusznie postępują walcząc z rozprzestrzenianiem się choroby. „Ale przyczyna koronawirusa to grzeszność ludzkości” – podkreślał duchowny.

Zdaniem Filareta na uwagę zasługuje to, że obecnie zło jest chronione i propagowane. „Mam na uwadze przede wszystkim śluby jednopłciowe”. Zapytany o to, czy pandemia jest karą za takie związki, Filaret potwierdził.

„Nie tylko to. Dzieci są uczone wybierania sobie płci. Dziecko nie ma takiej płci, z jaką się urodziło, ale taką, którą wybrało. Czy to jest dobro? To zło. Za to zło Bóg spalił Sodomę i Gomorę. Na tym miejscu jest teraz Morze Martwe. A więc podobne grzechy były przez całą historię ludzkości, a szczególność naszych czasów polega na tym, że państwa zaczynają uważać to zło za dobro. I bronią tego zła za pomocą prawa” – tłumaczył patriarcha.

Zapytany, czy stosuje środki ochrony przed koronawirusem, Filaret odpowiedział, że jego obroną jest wiara. „Wierzę, że Bóg nie dopuści, bym zachorował, dlatego że powinienem służyć Cerkwi” – mówił.

Filaret był zwierzchnikiem niekanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK), który pod koniec 2018 roku wszedł do nowo utworzonego Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU). Filareta ogłoszono honorowym patriarchą tej Cerkwi. Kilka miesięcy później hierarcha otwarcie zaczął kwestionować zasadnicze elementy synodu zjednoczeniowego PKU, w którym brał udział. Filaret nie uznaje formalnego rozwiązania UKP PK i uważa go za istniejący w dalszym ciągu Kościół, a siebie za faktycznego Patriarchę Kijowskiego. Władze PKU w odpowiedzi przeniosły go w stan spoczynku i zabroniły wyświęcania kapłanów.

Kresy.pl / 4channel.com.ua