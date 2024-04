Izba Reprezentantów przyjęła pakiet pomocy da Ukrainy, wart ponad 60 mld dol.

Po miesiącach zwłoki, izba niższa amerykańskiego parlamentu ostatecznie zaakceptowała pakiet ponad 60 mld dolarów na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Ponadto, zatwierdzono pakiet 26 mld dol. dla Izraela.

W sobotę Izba Reprezentantów Kongresu USA zatwierdziła pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 60,8 mld dolarów. „Za” głosowało 311 kongresmenów, a 112 było przeciw. W przypadku Partii Republikańskiej, pakiet poparło tylko 101 z nich, podczas gdy 112 było przeciw.

Według relacji Fox News, pod koniec głosowań demokraci zaczęli przekazywać sobie ukraińskie flagi. Ze strony republikanów spotkało się to z głosami krytyki i uwagami, iż było to złamaniem protokołu. „Odłóżcie te cholerne flagi” – powiedziała do mikrofonu Anna Paulina Luna z Partii Republikańskiej, co spotkało się z krytycznym odzewem ze strony demokratów.

Pakiet musi jeszcze zatwierdzić Senat, co najprawdopodobniej będzie formalnością, po czym trafi on do podpisu na biurko prezydenta Joe Bidena.

Według amerykańskich mediów, pierwsze dostawy amunicji mogą ruszyć w ciągu kilku dni.

Głosowanie pokazało też, jak bardzo pomoc dla Ukrainy stała się tematem wywołującym podziały w środowisku Partii Republikańskiej. Coraz więcej z nich jest coraz bardziej sceptyczna względem ciągłego wspierania Ukrainy finansowo, a część pyta o kwestię korupcji w ukraińskim rządzie.

Marjorie Taylor Greene z Partii Republikańskiej zaproponowała, by odpowiednią ustawę ogołocić z całego finansowania dla Ukrainy. Jej wniosek upadł stosunkiem głosów 71 do 351. Z kolei republikańskie „jastrzębie” są zdania, że zwycięstwo Ukrainy ma krytyczne znaczenie dla zapobiegnięcia szerszemu konfliktowi na linii NATO-Rosja.

Zatwierdzenie pakietu pomocy dla Ukrainy było możliwe dzięki zmianie stanowiska części republikanów. Niedawno Donald Trump ocenił, że co prawda to Europie powinno najbardziej zależeć na losie Ukrainy, ale jej obrona leży również w interesie USA. Dotychczas sceptyczny względem finansowania dla Ukrainy przewodniczący Izby Reprezentantów, Mike Johnson (Partia Republikańska) powiedział zaś niedawno, że z danych wywiadu wynika, że Chiny, Rosja i Iran „rzeczywiście są osią zła” i współpracują ze sobą.

„Myślę, że Władimir Putin nadal maszerowałby przez Europę, gdyby mu na to pozwolono. Uważam, że w następnej kolejności mógłby ruszyć na Bałkany i że mógłby stoczyć ostateczna rozgrywkę z Polską lub którymś z naszych sojuszników z NATO” – powiedział Johnson. „Mówiąc wprost, wolałbym wysyłać na Ukrainę kule niż amerykańskich chłopców” – dodał.

Co ważne, jego wsparcie dla pomocy względem Ukrainy, grozi przewodniczącemu Izby skróceniem kadencji. W zeszłym miesiącu złożono już wniosek o odwołanie go, zarzucając mu współpracę z Demokratami w sprawie wydatków rządowych i pomocy zagranicznej. Ze strony Partii Demokratycznej pojawiły się natomiast sygnały, że mogliby pomóc Johnsonowi zachować posadę, jeśli podda pod głosowanie projekt dotyczący wsparcia dla Ukrainy. Wcześniej przez kilka miesięcy blokował on głosowanie.

Ponadto, Izba Reprezentantów przegłosowała też pakiet pomocy dla Izraela, wart 26 mld dolarów (366 głosów „za”, 58 „przeciw”, w tym 37 Demokratów), oraz dla sojuszników w obszarze Indo-Pacyfiku (8 mld dol., w tym 2 mld na zakup uzbrojenia dla Tajwanu).

W przypadku Izraela, projekt przewiduje wyasygnowanie 4 mld dolarów na uzupełnienie zapasów rakiet do systemów obrony powietrznej Żelazna Kopuła i Proca Dawida. Z kolei 1,2 mld dol. ma pójść na laserowy system przeciwrakietowy Żelazny Promień, 3,5 mld na zakup “zaawansowanych systemów uzbrojenia” dla Izraela, a 4,4 mld na uzupełnienie amerykańskiego arsenału.

W lutym br. Senat USA przyjął ustawę o pomocy zagranicznej o wartości 95 mld dolarów dla Ukrainy i Izraela, ale spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson odmawiał jedna przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia pakietu dla Ukrainy. Domagał się zagwarantowania funduszy na wzmocnienie południowej granicy USA, w związku z masowym napływem migrantów.

Na początku kwietnia ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina “przegra wojnę”, jeśli Kongres Stanów Zjednoczonych nie zatwierdzi pomocy wojskowej dla Kijowa. “Jeśli Ukraina przegra tę wojnę, inne kraje zostaną zaatakowane. To fakt” – dodał. Wcześniej zwracał uwagę, że Ukrainie może zabraknąć rakiet defensywnych, jeśli Rosja będzie kontynuować zaciętą kampanię nalotów.

Foxnews.com / Kresy.pl