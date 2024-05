Próba podpalenia warszawskiej synagogi koktajlem Mołotowa? Duda i Sikorski komentują

Komenda Stołeczna Policji poinformowała w środę, że przyjęła zgłoszenie dotyczące próby podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Sprawę skomentowali prezydent Andrzej Duda i szef MSZ Radosław Sikorski.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała w środę Polską Agencję Prasową o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego próby podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Komisarz Jacek Wiśniewski przekazał, że policja wykonuje czynności związane z tym wydarzeniem.

Do zdarzenia odniósł się prezydent RP Andrzej Duda. “Potępiam haniebny atak na Synagogę Nożyków w Warszawie. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm! Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść!” – oświadczył na platformie X.

“Rabin Schudrich pisze, że ktoś próbował podpalić synagogę Nożyków przy pomocy koktajlu Mołotowa. Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał. Ciekawe kto nam próbuje zakłócić rocznicę wstąpienia do UE. Może ci sami, którzy bazgrali gwiazdy Dawida w Paryżu?” – napisał na tej samej platformie szef MSZ Radosław Sikorski.

“Trzeba znaleźć i ukarać sprawców” – oświadczył z kolei ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.

A Molotov cocktail was thrown tonight at the Nożyk Synagogue – the only synagogue that survived in Warsaw after the Holocaust.

Outrageous Antisemitic attacks such as this can not be tolerated today. The perpetrators must be found and punished. pic.twitter.com/wAeSKSxz1b

— Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) May 1, 2024