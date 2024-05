Rada UE zatwierdziła pakt migracyjny z zasadą “obowiązkowej solidarności”. Polska i Węgry głosowały przeciw

We wtorek Rada UE zatwierdziła tzw. pakt migracyjny. Chodzi o mechanizm “obowiązkowej solidarności” przy relokacji imigrantów. Polska, podobnie jak Węgry, głosowała przeciwko każdemu z 10 rozporządzeń wchodzących w skład paktu. Swój sprzeciw wobec “obowiązkowej solidarności” zgłosiła także Słowacja.

Pakt migracyjny składa się łącznie z 10 tekstów legislacyjnych. W kwietniu nowe prawo zostało przyjęte przez Parlament Europejski. Wtorkowe głosowanie ministrów finansów i gospodarki kończy proces legislacyjny. Większość przewidzianych regulacji ma obowiązywać od 2026 roku.

Adopted: 🇪🇺 Council gives final green light for overhaul of EU’s asylum/migration system

➡️quicker examination of asylum requests & more effective returns

➡️mandatory screening

➡️solidarity between EU countries

➡️better crisis response

— EU Council Press (@EUCouncilPress) May 14, 2024