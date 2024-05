Na Ukrainę może wrócić potencjalnie połowa uchodźców – szacują ukraińscy socjologowie

Według szacunków ukraińskich socjologów, na Ukrainę może potencjalnie wrócić połowa uchodźców, którzy wyjechali do Polski, Niemiec czy Czech. Tylko co trzeci ukraiński uchodźca nie rozważa przyjęcia obcego obywatelstwa.

Według przeprowadzonego pod koniec kwietnia br. przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) sondażu, tylko połowa ukraińskich uchodźców, żyjących obecnie w Europie – głównie w Niemczech, Polsce i Czechach – wyraża gotowość do powrotu do kraju, ale pod warunkiem, że będą ku temu odpowiednie warunki.

Jak czytamy, większość respondentów jest gotowych wrócić na Ukrainę, jeśli infrastruktura krytyczna działaby normalnie (34 proc.) i jeśli w kraju byłoby już bezpiecznie. Kolejne 26 proc. oczekuje poprawy kwestii mieszkaniowej i zakończenia wojny. Dla 16 proc. Ukraińców liczy się możliwość znalezienia pracy, a dla 13 proc. odpowiednie warunki szkolne i przedszkolne dla ich dzieci.

Większość ukraińskich uchodźców jest raczej (38 proc.) lub całkowicie (28 proc.). zadowolona z obecnych warunków życia w krajach, które ich przyjęły. Pozostali są w różnym stopniu niezadowoleni. 7 proc. twierdzi, że ma już obywatelstwo innego państwa, a kolejne 12 proc. złożyło wniosek o paszport. Co trzeci ankietowany ukraiński uchodźca ani nie złożył takiego wniosku, ani nie ma takiego zamiaru. Jednocześnie, aż 45 proc. badanych w zasadzie chciałoby otrzymać obywatelstwo innego kraju, ale jak na razie o to nie wnioskuje.

Zdaniem ukraińskich socjologów, na podstawie tych odpowiedzi można oszacować, jaki odsetek uchodźców z Ukrainy najprawdopodobniej wróci do swojej ojczyzny. Z tych szacunków wynika, że dokładnie połowa z nich. Zaznaczono jednak, że w obecnych warunkach jest to wariant raczej optymistyczny.

Dodajmy, że 34 proc. ukraińskich deklaruje, że w zasadzie nie interesuje ich to, co dzieje się obecnie na Ukrainie i nie śledzą wiadomości na ten temat. 11 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Według ukraińskich socjologów zasadniczo jest to jednak forma uciekania od „społecznie nieakceptowalnego zachowania”. Co trzeci uchodźca deklaruje też, że nie weźmie udziału w potencjalnych wyborach parlamentarnych na Ukrainie.

Według danych Eurostatu, przytoczonych przez agencję Ukrinform, pod koniec marca br. 4,2 mln status przebywania pod tymczasową opieką w UE miało 4,2 mln obywateli Ukrainy, którzy uciekli z kraju w związku z rosyjską inwazją.

Ukrinfom / Kresy.pl