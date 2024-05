Migranci próbowali podpalić posterunek polskich służb przy granicy z Białorusią [+VIDEO]

Grupa nielegalnych migrantów sforsowała ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej i próbowała podpalić posterunek polskich służb. W innym miejscu agresywni cudzoziemcy chcieli zniszczyć polski znak graniczy i rzucali kamieniami w naszego żołnierza.

Straż Graniczna poinformowała o niebezpiecznych incydentach przy granicy z Białorusią. Jak podał Podlaski Oddział SG we wtorek rano w okolicach Białowieży, „zamaskowane osoby znajdujące się po białoruskiej stronie kijami usiłowały uszkodzić polski znak graniczny”, na którym umieszczone są barwy narodowe i godło.

„Mężczyźni zachowywali się bardzo agresywnie. Rzucali kamieniami i konarami drzew w kierunku polskiego patrolu. Po interwencji polskich służb cudzoziemcy oddalili się w głąb Białorusi” – poinformowano.

Na opublikowanym nagraniu widać, jak do ogrodzenia wzdłuż granicy podbiega mężczyzna, trzymający w rękach konar. Kilka razy próbuje nim uderzyć w znak graniczny. Próbuje zapobiec temu jeden z patrolujących granicę żołnierzy, ale inny mężczyzna obrzucił go kamieniami. Wojskowy osłaniał się tarczą i ostatecznie nie dopuszczono do uszkodzenia polskiego znaku.

Do innego zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej w okolicach Czeremchy, kilkanaście kilometrów dalej. Tam grupa migranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez zaporę, podbiegli do znajdującego się w pasie drogi przygranicznej posterunku polskich służb. Próbowali go podpalić, ale uciekli w głąb Białorusi, gdy zobaczyli nadjeżdżający patrol.

Ponadto, w poniedziałek oficjalnie poinformowano, że w miniony piątek wieczorem funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego odparli próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez ponad 140-osobową grupę cudzoziemców. Zamieszczono nagranie z tego zdarzenia.

Funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze Wojska Polskiego w piątek 10 maja ok. godz. 20 odparli próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez ponad 1⃣4⃣0⃣-osobową grupę cudzoziemców.

Do nielegalnego przekroczenia granicy nie dopuszczono.

Jak informuje Podlaski Oddział Straży Granicznej w ostatnich dniach obserwowany jest znaczny wzrost liczby migrantów, którzy starają się nielegalnie przedostać z terenu Białorusi do Polski. Jak pisaliśmy, w miniony weekend służby odnotowały łącznie 824 takie próby. Kilka razy polskie były obrzucane dużymi gałęziami drzew i kamieniami. Za pomocnictwo zatrzymano też 7 kolejnych “kurierów”, którzy pomagali imigrantom w nielegalnym przekraczaniu granicy.

W sobotę premier ogłosił wtedy wzmocnienie granicy z Białorusią. Zapowiedział budowę “nowoczesnej fortyfikacji”. Zadeklarował, że nie ma limitów środków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski.

W poniedziałek wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział modernizację zapory na granicy z Białorusią. Zarzucił poprzednikom “prowizorkę”.

Straż Graniczna / Kresy.pl