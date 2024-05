Parlament Gruzji przyjął ustawę wywołującą protesty prozachodniej opozycji [+VIDEO]

Projekt ustawy „O przejrzystości wpływów obcych” został przyjęty znaczną większością głosów pomimo licznych protestów ulicznych prozachodniej opozycji.

W poniedziałek projekt ustawy został w błyskawicznym tempie zatwierdzony przez parlamentarną Komisję Prawa. Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek odbyło się trzecie czytanie projektu na posiedzeniu Parlamentu. Projekt został ostatecznie przyjęty głosami 84 parlamentarzystów. Przeciw zagłosowało 30, jak podał portal Georgia Today.

W czasie finalnej debaty na sali plenarnej temperatura emocji była wysoka. Doszło do przepychanek między deputowanymi rządzącego Gruzińskiego Marzenia a parlamentarzystami opozycji. W ruch poszły pięści. Na zewnątrz protestował wówczas liczny tłum przeciwników ustawy, jak zrelacjonował portal amerykańskiego Radia Wolna Europa.

The Georgian Parliament adopted the law “On Transparency of foreign influence (NGOs)” in the third reading.

Meanwhile, democracy fight between MP’s pic.twitter.com/kjTVrMwDU6

— S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 14, 2024