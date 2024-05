Żakowski chce otwarcia granicy z Białorusią i wpuszczania migrantów: 100 tys. rocznie? Co to za problem dla nas! [+VIDEO]

Zdaniem publicysty Jacka Żakowskiego migranci, próbujący nielegalnie dostać się do Polski od strony Białorusi, powinni być wpuszczani, a napływ nawet 100 tys. osób z tego kierunku rocznie nie jest problemem.

W ostatnim czasie gościem autorskiego programu byłego redaktora naczelnego Newsweek Polska, Tomasza Lisa, był red. Jacek Żakowski z tygodnika „Polityka”. Rozmowa dotyczyła m.in. polityki migracyjnej. Lis zapytał Żakowskiego, czy jego zdaniem „granice trzeba przymknąć”.

„Ja uważam, że nie” – odparł Żakowski. „To w znacznej mierze zależy od przywódców. Bo o czym my mówimy na granicy białoruskiej… o tysiącach możliwych migrantów, którzy przyjadą do Polski i tu będą chcieli mieszkać” – powiedział dziennikarz.

„Detal” – wtrącił Tomasz Lis. „To jest pryszcz!” – oświadczył Żakowski, twierdząc, że migranci, próbujący nielegalnie dostać się do Polski od strony Białorusi, powinni być wpuszczani – nawet w liczbie około 100 tysięcy osób w skali roku.

„Ile ten Łukaszenka może przywieźć? 100 tysięcy rocznie? No nie wiem, czy jest w stanie przywieść 100 tysięcy i wypchnąć na granicę… Co to jest za problem dla nas?” – mówił publicysta „Polityki”.

Żakowskiego uważa też, że działania służb, powstrzymujących cudzoziemców przed nielegalnym przekroczeniem polskiej granicy są naganne. Twierdzi, że „niszczymy swoją tożsamość, w imię której przeciwstawiamy się Łukaszence”.

„Na tej granicy polsko- białoruskiej my kwestionujemy fundamenty naszych wartości – podkreślił Jacek Żakowski. Skrytykował przede wszystkim „pushbacki”, czyli wyprowadzenie z Polski tych, którzy siłą i nielegalnie przedarli się do Polski. Argument, że wśród cudzoziemców mogą być osoby powiązane ze służbami obcych państw, w tym Białorusi, uważa za nieprzekonujący.

