NYT: kilka państw europejskich sygnalizuje gotowość wysłania Ukrainie swoich F-16

Cztery kraje europejskie po cichu sygnalizują gotowość wysłania Ukrainie swoich F-16 – pisze „New York Times”, powołując się na ukraińskiego urzędnika rządowego. Brytyjski think-tank szacuje, że Holandia, Belgia i Dania mogłyby przekazać razem co najmniej 125 maszyn.

Jak napisał w środę amerykański „The New York Times”, kilka europejskich państw jest przygotowanych do przekazania swoich F-16 Ukrainie. Dodaje jednak, że administracja prezydenta USA Joe Bidena, „która musi zatwierdzić jakikolwiek transfer samolotów produkcji amerykańskiej, pozostaje nieprzekonana, czy Ukraina potrzebuje kosztownych odrzutowców”.

„NYT” zaznacza, że sceptycyzm Waszyngtonu jest tak duży, że ukraińskim pilotom nie pozwala się nawet na szkolenia na tych F-16, które są w posiadaniu państw europejskich. Gazeta powołuje się tu na wysokiego rangą ukraińskiego urzędnika rządowego. Zwraca też uwagę, że zachowawcze podejście USA może znacząco ograniczyć proponowaną nową europejską „koalicję myśliwców”.

W rozmowie z „NYT” wysoki rangą urzędnik rządu USA powiedział, że rezerwa Amerykanów wobec wysłania Ukraińcom własnych F-16 wynika m.in. stąd, że zbytnio uszczupliłoby to środki przeznaczone na wsparcie Ukrainy, które już się kończą. Dodał, że zamiast tego Waszyngton chce przyspieszyć wysłanie na Ukrainę innych rodzajów broni.

Źródło gazety nie wyklucza możliwości, że administracja Bidena udzieli państwom Europy licencji na reeksport, umożliwiając tym samym wysłanie na Ukrainę ich myśliwców F-16.

W tym kontekście wskazywana jest m.in. Holandia, która obok Wielkiej Brytanii należy do głównych państw, promujących inicjatywę „koalicji myśliwców”.

„NYT” przypomina, że według jednego z ukraińskich dygnitarzy, Holandia jest jednym z czterech państw europejskich, które po cichu sygnalizują gotowość wysłania samolotów F-16 na Ukrainę.

W artykule zaznaczono też, że jak szacuje brytyjski think-tank International Institute for Strategic Studies, Holandia, Dania i Belgią mogłyby łącznie dostarczyć Ukraińcom co najmniej 125 myśliwców F-16 w gotowości bojowej. Według źródła ze strony ukraińskiej, gotowość do dołączenia się deklaruje nieoficjalnie także Norwegia, która wycofała już z linii pewną liczbę F-16 w 2022 roku, w ramach przechodzenia na samoloty F-35.

Dodajmy, że według środowego artykułu portalu Politico, urzędnicy Pentagonu nie będą sprzeciwiać się transferowi myśliwców F-16 na Ukrainę przez kraje trzecie.

Ukraiński urzędnik powiedział też gazecie, że jak na razie, Kijów prosi o co najmniej 24-36 samolotów. Uważa zarazem, że bez jasnej zgody Waszyngtonu, obiecywane przez różne państwa szkolenia dla ukraińskich pilotów ograniczą się zaledwie do kwestii języka technicznego i lekcji z taktyki. Jego zdaniem, lotnicy nawet nie zbliżą się do F-16.

Zaznaczono też, że ukraińscy urzędnicy twierdzą, że bardziej martwi ich zmiana podejścia Zachodu i to, że narasta zmęczenie wojną, przez co „wysychają fundusze”.

Przypomnijmy, we wtorek premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak spotkał się z premierem Holandii, Markiem Rutte. Według oficjalnego komunikatu strony brytyjskiej, rozmowy dotyczyły m.in. udostępnienia Ukrainie zachodnich myśliwców, głównie F-16. Jak podano, obaj premierzy „uzgodnili, że będą pracować na rzecz zbudowania międzynarodowej koalicji, aby dostarczyć Ukrainie zdolności w zakresie walki powietrznej, wspierając ją we wszystkim, od szkoleń po zamówienie F-16”.

Na szczycie obecny był też prezydent Andrzej Duda. Został zapytany przez dziennikarzy, czy Polska może do takiej „koalicji myśliwców” dołączyć. W kwestii możliwości przekazania Ukrainie jakiś polskich myśliwców F-16, Duda zaznaczył, że Polska ma ich „relatywnie bardzo niewielką liczbę”. Zapewnił zarazem, że strona polska jest gotowa wspierać szkolenie pilotów ukraińskich.

Doradca ukraińskiego ministra obrony, Jurij Sak powiedział Politico, że “Ukraina chce łącznie od 40 do 50 myśliwców F-16”. Docelowo, Ukraińcy chcą sformować z zachodnich samolotów, na które liczą, trzy od czterech eskadr. Miałyby one bronić kraj przed rosyjskimi bombardowaniami i nalotami.

NYT / Kresy.pl