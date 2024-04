Polska kupuje kolejne wyrzutnie rakiet z Korei bez transferu technologii produkcji pocisków [+FOTO]

Podczas pobytu delegacji rządowej w Republice Korei została podpisana druga umowa wykonawcza na dostawy 72 wieloprowadnicowych modułów wyrzutni rakietowych HOMAR-K (K 239 Chunmoo). Nie będzie transferu technologii produkcji pocisków.

Podczas pobytu delegacji rządowej kierowanej przez sekretarza stanu w MON Pawła Bejdę w Republice Korei została podpisana druga umowa wykonawcza na dostawy 72 wieloprowadnicowych modułów wyrzutni rakietowych HOMAR-K (K 239 Chunmoo) i kilku tysięcy taktycznych kierowanych pocisków rakietowych o zasięgu od 80 do 290 km.

Warto zauważyć, że mimo zapowiedzi towarzyszących pierwszej podpisanej umowie (9 listopada 2022 roku). Polska nie pozyskała technologii pocisków. Dziennik Zbrojny pisał półtora roku temu: “W ramach drugiej umowy wykonawczej, zakłada się pozyskanie kolejnych 70 wyrzutni K239 oraz znaczącej ilości amunicji, wyprodukowanych już w polskich zakładach. Zamówienie dotyczące pozyskania wyrzutni planowanych do wyprodukowania w Polsce ma na celu przede wszystkim wyskalowanie inwestycji do poziomu niezbędnego do utworzenia późniejszego potencjału serwisowego i modernizacyjnego. Pozwoli to na uniknięcie przeskalowania inwestycji, związanych z zabezpieczeniem dostaw dużej ilości sprzętu w krótkim okresie”.

Jak podaje Milmag, ustanowienie potencjału przemysłowego, w tym “produkcji pocisków rakietowych” będzie przedmiotem przyszłych umów wykonawczych.

Jednocześnie, jak podaje strona polskiego ministerstwa, w ramach pozyskanych technologii polski przemysł nabędzie zdolność do produkcji kontenerów transportowo-startowych umożliwiających zastosowanie w wyrzutniach amunicji rakietowej 122 mm produkowanej w zakładach MESKO S.A. wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Podczas wizyty w Republice Korei sekretarz stanu w MON obserwował na poligonie Anheung strzelanie na dużą odległość z polskiej wyrzutni HOMAR-K zamontowanej na pojeździe Jelcz.

W dniu 24 kwietnia podczas wizyty polskiej delegacji rządowej na poligonie Agencji Rozwoju Obrony (ADD) w Anheung został pomyślnie wystrzelony pocisk CTM-290 z „Homar-K”, polskiej wersji Chunmoo, demonstrując interoperacyjność systemów obydwu krajów. CTM to precyzyjnie… pic.twitter.com/vQLfiRznB8 — Hanwha Aerospace Europe (@HanwhaEurope) April 25, 2024

Zobacz też: Rakiety do systemów HOMAR-K mają być produkowane w Polsce. PGZ i Hanwha zawarły porozumienie

Czytaj: Kolejne wyrzutnie Homar-K dla Wojska Polskiego

Kresy.pl/MILMAG/Dziennik Zbrojny