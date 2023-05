Błaszczak: w ciągu dwóch lat Polska może mieć najsilniejszą armię lądową w Europie

Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w ciągu dwóch lat stworzyć najsilniejszą armię lądową w Europie – uważa szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak. Jego zadaniem Wojsko Polskie wyposażone w setki czołgów Abrams i blisko 100 śmigłowców Apache „będzie barierą nie do przebicia” i odstraszy Rosję.

W środę wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak w rozmowie na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia relacjonował swoją ostatnią wizytę w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Spotkał się tam z sekretarze obrony USA, Lloydem Austinem, a także szefową kanadyjskiego resortu obrony, Anitą Anand.

Błaszczak potwierdził, że Amerykanie udostępnią nam ze swoich jednostek śmigłowce szturmowe Apache. Powiedział też, iż celem rządu jest „stworzenie bardzo silnej jednostki wojskowej wyposażonej w czołgi Abrams”. Dodał, że jeszcze w tym miesiącu w Polsce pojawią się pierwsze Abramsy z USA.

„Chodzi o zamknięcie bramy brzeskiej, a więc o zamknięcie części terytorium naszego kraju, która była wykorzystywana przez Rosjan wielokrotnie historycznie do ataku, do inwazji na Polskę. Taka bariera złożona z żołnierzy Wojska Polskiego wyposażonych w Abramsy i w Apacze, czyli w czołgi bardzo nowoczesne i bardzo skuteczne, oraz najnowocześniejsze i najskuteczniejsze śmigłowce uderzeniowe będzie barierą nie do przebicia” – uważa szef MON.

Dopytywany o to, ile tego sprzętu będzie w Polsce, minister odparł, że chce doprowadzić do tego, żeby do Wojska Polskiego trafiło 96 śmigłowców Apache.

Podkreślił również, że jeszcze w maju Polska otrzyma pierwsze systemy HIMARS, a także rakiety ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów. Dodał, że strona polska prowadzi negocjacje z Amerykanami w sprawie współprodukcji Himarsów.

W ocenie szefa MON, za parę lat Wojsko Polskie może być najsilniejszą armią lądową w Europie, zdolną do skutecznego odstraszania Rosji i zniechęcenia jej do ewentualnej inwazji.

„Jesteśmy na dobrej drodze – tak zakładam – żeby w ciągu dwóch lat stworzyć najsilniejszą armię lądową w Europie. Będzie to Wojsko Polskie, które w ten sposób odstraszy agresora, bo to jest naszym celem, żeby doprowadzić do stworzenia silnej armii polskiej, żeby Rosja nie zdecydowała się na zaatakowanie naszego kraju” – oświadczył wicepremier Błaszczak.

W ubiegłym roku Polska wyraziła chęć zakupu 96 śmigłowców AH-64 Apache. Nie jest jednak znana data ewentualnych dostaw. Zgodę na zakup maszyn przez Polskę musi wyrazić jeszcze Kongres i Departament Stanu USA.

PR1 / PAP / Kresy.pl