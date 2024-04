Na terenie woj. świętokrzyskiego odkryto obecność złoża uranu

ŚGP Industria (Świętokrzyska Grupa Przemysłowa) potwierdziła obecność uranu w złożu na terenie woj. świętokrzyskiego.

Spółka ma w najbliższych miesiącach określić rozmiar złoża i potencjalne metody eksploatacji.

Główne użycie uranu to wykorzystanie izotopu U jako materiału rozszczepialnego w reaktorach jądrowych, które wykorzystuje się w elektrowniach jądrowych oraz w napędzie okrętów podwodnych. Ponadto uran wykorzystywany jest do produkcji w broni jądrowej.

ŚGP Industria od 2021 roku dąży do utworzenia jak najszerszego łańcucha wartości energetyki jądrowej w Polsce oraz do osiągnięcia gospodarki obiegu zamkniętego w ramach energetyki jądrowej.

Spółka uzyskała od Ministerstwa Klimatu i Środowiska koncesję poszukiwawczą na złoże polimetaliczne z zawartością uranu na terenie województwa świętokrzyskiego.

W wyniku działań spółki udało się potwierdzić obecność uranu w złożu. Dalsze prace będą kontynuowane przez najbliższych kilka miesięcy, aby dokładnie określić zawartość poszczególnych pierwiastków w złożu, rozmiar złoża oraz potencjalne metody jego eksploatacji.

“Bardzo się cieszę, że podjęte przez nas trzy lata temu wysiłki na rzecz rozwoju górnictwa w województwie świętokrzyskim i dostępu do surowców krytycznych w Polsce, w tym kluczowego dla sektora jądrowego uranu, przynoszą pierwsze rezultaty. Odnalezienie uranu jest ważnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju naszej współpracy z Rolls-Royce SMR” — mówił we wtorek Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP Industria.

Jak informowaliśmy w połowie kwietnia br., postępowanie dot. ponownego rozpatrzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo “nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie”. Nowy termin wskazano na koniec czerwca 2024 r.

Portal niezalezna.pl zwraca uwagę, że w marcu grupa organizacji i instytucji, w tym Eko-Unia zgłosiło sprzeciw do GDOŚ wobec decyzji środowiskowej z września 2023 r.

“Inwestor, z powodów oszczędności zaproponował w elektrowni otwarty obieg chłodzenia. Prowadzić to będzie do poboru zimnej wody z Bałtyku w ilości ponad 150 m3/s (skala średniego przepływu rzeki Bug) oraz zrzutu relatywnie gorących wód w podobnej ilości do morza. Powstanie stały, dodatkowy zrzut zanieczyszczenia ciepłem do morza przez cały rok” – twierdzi Eko-Unia.

Jak informowaliśmy, w lutym br. wiceminister Miłosz Motyka (PSL) uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym Powerpol. Podczas wydarzenia zapowiedział “urealnienie harmonogramu prac nad elektrownią jądrową” – podał w poniedziałek portal Business Insider. “Może być drobne opóźnienie, co nie zmienia faktu, że moce zainstalowane w elektrowni jądrowej powinny być wpisane w politykę energetyczną państwa, również z uwzględnieniem kierunkowym innych źródeł, jak SMR” – stwierdził.

W styczniu pojawiły się informacje dotyczące możliwej zmiany lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu, co spowodowałoby kolejne opóźnienia. W odpowiedzi ministerstwo przekazało, że nie ma podstaw do zmiany, a decyzja o lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo jest ostateczna.

Kresy.pl / businessinsider.com.pl