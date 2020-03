Iran potroił zapasy wzbogaconego uranu

Iran niemal trzykrotnie zwiększył swoje zapasy wzbogaconego uranu od listopada ubiegłego roku. – podała we wtorek agencja Associated Press powołując się na poufny raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

W raporcie MAEA, do którego dotarła AP napisano, że według stanu na 19 lutego br. Iran posiadał 1020,9 kilograma nisko wzbogaconego uranu w porównaniu do 372,3 kilograma na początku listopada 2019 roku. Oznacza to, że obecnie Iran posiada pięciokrotnie więcej wzbogaconego uranu niż zezwalało porozumienie JCPOA w 2015 roku podpisane z USA, Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Rosją.

Według AP Teheran zbliżył się do ilości uranu wystarczającej do wyprodukowania broni jądrowej – ma ona wynosić około 1050 kilogramów. Irańczycy musieliby jeszcze wzbogacić ten uran do poziomu 90 procent. Oficjalnie irańskie władze zaprzeczają, że dążą do zbudowania bomby atomowej.

Iran stopniowo przestawał przestrzegać postanowień JCPOA po wycofaniu się USA z tego porozumienia i nałożeniu na Iran sankcji, a w styczniu br., po zabiciu przez Amerykanów gen. Sulejmaniego, całkowicie odstąpił od tego porozumienia.

W drugim raporcie opublikowanym we wtorek MAEA stwierdziła, że ​​zidentyfikowała trzy obiekty w Iranie, w których prawdopodobnie przechowywano niezgłoszony materiał jądrowy bądź podjęto działania związane z energią jądrową bez zgłaszania ich międzynarodowym obserwatorom. MAEA wysłała Iranowi zapytania w tej sprawie, ale kraj ten uznał, że nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi. Inspektorom agencji odmówiono też wstępu do dwóch z tych obiektów.

Kresy.pl / AP