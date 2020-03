Na Lesbos zdemolowano prawosławną świątynię. Greckie media i miejscowi obwiniają uchodźców [+VIDEO/+FOTO]

Niewielka prawosławna świątynia pw. św. Jerzego na greckiej wyspie Lesbos została kompletnie zdemolowana. Miejscowi twierdzą, że zrobili to uchodźcy z pobliskiego obozu.

Jak informują liczne greckie media, do zdarzenia miało dojść w tym tygodniu, niedaleko miejscowości Moria na greckiej wyspie Lesbos. To tam najczęściej docierają uchodźcy i migranci, którzy przeprawiają się przez morze z Turcji, żeby nielegalnie dostać się do Unii Europejskiej. Na zachód od Morii, stosunkowo niedaleko, znajduje się obóz dla uchodźców. Ośrodek ten został w 2016 roku podpalony. Placówka już jest skrajnie przepełniona – obecnie żyje tam blisko 20 tys. ludzi.

Kilkaset metrów na północy-wschód od obozu jest nieduża, prawosławna cerkiew (w zasadzie kaplica) pw. św. Jerzego. W poniedziałek w greckich mediach pojawiła się informacja o zdewastowaniu małej świątyni. Towarzyszyły temu zdjęcia, pokazujące kompletnie zdemolowane wnętrze: poprzewracane meble i sprzęty, zniszczony i pozbawiony zdobień ikonostas, a także zniszczone święte obrazy.

Ponadto, według części mediów, doszło też do profanacji ludzkich szczątków. Jak podano, sprawcy opróżnili znajdujące się w kaplicy ossuarium, gdzie znajdowały się szczątki, kości zmarłych. Na zdjęciach widać też, że pomalowano i popisano fasadę kościółka/kaplicy – część z napisów jest po arabsku.

Kościół św. Jerzego na wyspie #Lesbos został zniszczony przez nielegalnych imigrantów z pobliskiego obozu. Czy tak zachowują się uchodźcy którzy szukają azylu?

Chcą zamieszkać w Europie powołując się na aspekty humanitarne, a nie respektują innej wiary?https://t.co/kzSDenm3SO pic.twitter.com/5Wpesn1Rbw — PKWP (@PomocKosciolowi) March 3, 2020

Dewastacja kaplicy wywołała oburzenie miejscowej społeczności. Twierdzą, że zniszczyli ją uchodźcy z pobliskiego obozu. Niewykluczone, że sprawa ma związek z wydarzeniami z ostatnich dni.

Jak pisaliśmy, w minioną niedzielę portal Ekathimerini poinformował, że mieszkańcy wyspy Lesbos zebrali się w kilku miejscach na wyspie, w celu uniemożliwienia przybywającym imigrantom zejścia na ląd. Niektóre grupy blokowały też drogi lądowe, w celu udaremnienia autobusom przewożącym migrantów dotarcie do obozu w Morii. W porcie Thermi około 50 migrantów, w tym kilku nieletnich, nie zostało dopuszczonych do zejścia na ląd. Niektórzy protestujący krzyczeli o nadużyciach, których dopuszcza się ich zdaniem lokalne przedstawicielstwo UNHCR – agencji ONZ ds. uchodźców.

Według portalu greekcitytimes, który jako jeden z pierwszych podał informację o zdewastowaniu niewielkiej cerkwi i na który powołuje się szereg innych mediów (m.in. duży anglojęzyczny serwis The Orthodox World) napisał, że w poniedziałek grupa ponad 500 uchodźców z pobliskiego obozu w Morii zebrało się, żeby ruszyć do portu Mytilini. Drogę zablokowali im greccy policjanci z jednostki taktycznej. Zostali obrzuceni kamieniami przez migrantów. Policja w odpowiedzi użyła granatów błyskowych i gazu.

Mieszkańcy wyspy domagają się, aby obóz w Morii, w którym mieszka prawie 20 000 uchodźców i migrantów, został zamknięty. Żądają także przeniesienia jego mieszkańców na kontynent. Wielu mieszkańców sprzeciwia się również planowanej budowie zamkniętego obozu dla migrantów i uchodźców.

Turcja ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję. Komentatorzy oceniają stymulowanie ruchu nielegalnych migrantów do Europy jako szantaż Ankary mający wymuszenie na państwach Unii Europejskiej wsparcia jej stanowiska w konflikcie z państwem syryjskim. Wskazuje się też na to, że Turcy chcą renegocjować umowę z UE z 2016 roku, oczekując określonego wsparcia finansowego.

protothema.gr / greekcitytimes.com / Kresy.pl