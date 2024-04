Papież Franciszek rozmawiając w środę z CBS News przekonywał w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, że „wynegocjowany pokój jest lepszy niż wojna bez końca”.

W godzinnym wywiadzie dla CBS News papież Franciszek przekonywał w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, że „wynegocjowany pokój jest lepszy niż wojna bez końca”.

W środę powiedział, że codziennie dzwoni do parafian w Gazie, aby dowiedzieć się, czego doświadczają. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła, że ​​głód jest nieuchronny, a Palestyńczycy cierpią z powodu „przerażającego poziomu głodu i cierpienia”.

„Mówią mi, co się dzieje” – powiedział. „To bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne. Jedzenie dostaje się, ale muszą o to walczyć”. Zapytany, czy mógłby pomóc w negocjacjach pokojowych, odpowiedział: „Mogę się modlić” i dodał: „Tak. Dużo się modlę”.

Papież mówił także o wojnie na Ukrainie i skutkach, jakie inwazja Rosji wywarła na ukraińskie dzieci. „Te dzieci nie wiedzą, jak się uśmiechać” – powiedział papież. „Mówię im coś, ale zapomniały, jak się uśmiechać. A jest to bardzo trudne, gdy dziecko zapomina się uśmiechać. To naprawdę bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna”.

„Dzieci zawsze niosą przesłanie” – powiedział 87-letni papież. „Niosą przesłanie. I jest to dla nas sposób na to, by mieć młodsze serca”.

W marcu papież Franciszek powiedział, że Ukraina powinna wykazać się, jak to określił, “odwagą białej flagi” i wynegocjować zakończenie wojny z Rosją. W poniedziałek Kreml oświadczył, że wezwanie papieża do rozmów w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie jest “całkiem zrozumiałe”. Strona rosyjska twierdzi, że jest gotowa usiąść do negocjacji, ale Kijów wykluczył rozmowy ze względu na swój “błędny pogląd że Zachód może pokonać Rosję”.

“To całkiem zrozumiałe, że [papież] opowiada się za negocjacjami” – oświadczył w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wyraził opinię, że Władimir Putin wielokrotnie mówił o chęci i otwartości Rosji na negocjacje, ale Ukraina odrzucała takie propozycje.

“Niestety zarówno oświadczenia papieża, jak i powtarzane oświadczenia innych stron, w tym naszej, spotkały się ostatnio z absolutnie surową odmową” – powiedział.

Zdaniem Pieskowa, sytuacja na polu walki pokazuje, że ​​nadzieje Zachodu na zadanie Rosji “strategicznej porażki” były błędne.

“To najgłębsze nieporozumienie, najgłębszy błąd, a bieg wydarzeń, przede wszystkim na polu bitwy, jest tego najbardziej wyraźnym dowodem” – stwierdził rzecznik Kremla.

Z kolei rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła: “Ja to widzę tak, że papież prosi Zachód, aby odłożył na bok swoje ambicje i przyznał, że postąpił źle”.

Kresy.pl/CBS News