Warszawa: Ambasada Rosji oblana czerwoną farbą [+FOTO]

Kilku mężczyzn oblało farbą budynek obiektu należącego do ambasady Rosji – przekazała w poniedziałek sierżant sztabowa Gabriela Putyra z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek po godzinie 16 przy ul. Belwederskiej w Warszawie. „Kilku mężczyzn oblało farbą budynek obiektu należącego do ambasady Rosji” – poinformowała sierżant sztabowa Gabriela Putyra z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, cytowana przez PAP.

„Policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzn. Dalsze postępowanie jest uzależnione od ewentualnego zawiadomienia” – dodała.

W minioną sobotę także ambasadę Rosji w Czechach oblano czerwoną farbą.

„Nasza akcja jest odpowiedzią na zabijanie niewinnych cywilów, zwłaszcza dzieci, kobiet i osób starszych” – oświadczył organizator akcji w Pradze cytowany przez portal Euromaidan Press.

