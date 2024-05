Kijów demontuje pomnik przyjaźni z Rosją [+VIDEO]

Władze Kijowa rozpoczęły we wtorek rozbiórkę pomnika z czasów sowieckich upamiętniającego przyjaźń z Rosji.

Jak poinformował portal Barrons, władze Kijowa rozpoczęły we wtorek rozbiórkę pomnika z czasów sowieckich upamiętniającego przyjaźń z Rosji. “Służby miejskie rozpoczęły demontaż pomnika” – poinformował w mediach społecznościowych urząd mera.

Pomnik upamiętnia podpisanie w 1654 ugody perejasławskiej.

VIDEO: 🇺🇦 🇷🇺 Kyiv authorities take down Soviet-era Russia friendship monument

The monument, marking the signing of a 1654 treaty, is being taken down more than two years into the invasion of Ukraine by Moscow which has cost tens of thousands of lives#AFPVertical pic.twitter.com/ehmY9oKlRv

— AFP News Agency (@AFP) May 1, 2024