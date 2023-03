Polski ambasador: Upadek Ukrainy oznacza wojnę w Polsce

Przecież to jest oczywiste, że upadek Ukrainy oznacza wojnę w Polsce – oświadczył w niedzielę ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki. Odniósł się w ten sposób do burzy, jaką wywołała wypowiedź ambasadora RP we Francji.

Ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski wystąpił w sobotę w audycji programu telewizyjnego LCI należącego do państwowej grupy TF1. Rozmawiano w jej trakcie o przekazaniu przez Polskę i Słowację samolotów MiG-29 Ukrainie. W trakcie rozmowy polski dyplomata posunął się do radykalnego stwierdzenia, że może nastąpić moment, w którym trzeba będzie się zaangażować wojnę na Ukrainie. „Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny” – powiedział Rościszewski. Ambasada RP we Francji zamieściła na swoim profilu na Twitterze oświadczenie „w związku z pojawiającymi się komentarzami na temat wywiadu udzielonego przez ambasadora Rościszewskiego”. „Zwracamy uwagę, że jest ona [wypowiedź] przez niektóre media interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona” – napisano.

Przecież to jest oczywiste, że upadek Ukrainy oznacza wojnę w Polscehttps://t.co/AaZj6TG0t5 https://t.co/DKjDkr5V7e — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) March 19, 2023

Ambasador RP na Ukrainie odniósł się do oświadczenia polskiej ambasady we Francji. „Przecież to jest oczywiste, że upadek Ukrainy oznacza wojnę w Polsce” – napisał na Twitterze. Do wpisu dodał link do materiału opartego o doniesienia brytyjskiego dziennika The Sun z początku marca br.

Dziennik opisywał dokumenty pochodzące ze źródła wewnątrz FSB znanego jako Wind of Change. Wysłano je do rosyjskiego działacza na rzecz praw człowieka Władimira Osieczkina. Wynikało z nich, że Putin wierzył w błyskawiczne zwycięstwo rosyjskich wojsk na Ukrainie, które miałoby zająć trzy dni. Rosyjski przywódca miał liczyć także na upadek NATO. „Miał wskazywać na przystąpienie Polski i krajów bałtyckich do NATO jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji” – pisał The Sun.

Putin miał też sądzić, że niektóre kraje byłyby gotowe zaakceptować nawet uderzenia rakietowe na Polskę i kraje bałtyckie.

Zobacz także: Francja: Europoseł: Polska wciąga kraje UE w wojnę wbrew ich woli i interesom

Kresy.pl