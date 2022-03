Włoska policja konfiskuje majątki rosyjskich oligarchów

"Wcześniej nawet nie myślałem ile jest godzin w tygodniu. Okazało się - 168." - napisał Reznikow podkreślając, że "już cały tydzień Ukraina daje odpór rosyjskim okupantom". Minister obrony uznał to za poważny sukces pisząc - "Nikt. Ani w Rosji, ani na Zachodzie, że utrzymamy się przez tydzień. Nikt. Jedyni, kto wierzył - to my sami" - portal Obozrewatel zacytowała jego wpis na Facebooku.

Reznikow twierdził, że przed wybuchem konfliktu w to, że Ukraina jest w stanie obronić się przed atakiem Rosji na pełną skalę wierzyło 70 proc. jej obywateli, a teraz ma być takich 90 proc. "To rezultat heroizmu naszych obrońców i obrończyń. To rezultat profesjonalnych działań naszego dowództwa" - napisał ukraiński minister obrony.