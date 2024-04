Rząd zatwierdził rewizję KPO. „Nie będzie podatku od aut spalinowych”

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy, przyjęta przez Radę Ministrów, dotyczy m.in. anulowania podatku od aut spalinowych. Ma on zostać zastąpiony przez dopłaty do samochodów elektrycznych, podstawowo w wysokości 30 tys. zł na pojazdy „ze średniej półki”.

We wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o przyjęciu przez Radę Ministrów rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zaznaczyła, że to „bardzo ważna decyzja”.

„Jedną z nich jest to, że nie będzie podatku od aut spalinowych” – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. „Przyjmujemy zupełnie inną logikę, logikę dopłat, czyli logikę zachęty, a nie logikę kary. Dopłat dla tych, którzy zechcą kupić samochody elektryczne”.

Jak wyjaśniła minister Pełczyńska-Nałęcz, rząd chce przeznaczyć na to 1,5 mld zł z grantu, co przełoży się na dopłaty bazowe rzędy 30 tysięcy złotych.

„To będą środki na trzydziestotysięczne dopłaty, jako bazowe, dla samochodów nie tych z najwyższej półki, tylko tych ze średniej półki” – oświadczyła. Dodała, że osoby mniej zamożne będą mogły liczyć na „trochę więcej”, a jeżeli samochód będzie złomowany, będzie można zyskać „jeszcze trochę więcej”.

Jak wynika z informacji jej resortu, zmiany obejmują sześć z siedmiu komponentów Planu.„Rewizją zostało objętych 14 z 55 reform (10 z części grantowej i 4 z części pożyczkowej) oraz 27 z 56 inwestycji (18 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej KPO)” – podano w komunikacie prasowym ministerstwa funduszy i polityki regionalnej.

Poinformowano też, że Fundusz Elektromobilności, z budżetem w wysokości około 1,1 mld euro (ok. 4,9 mld zł), będzie realizowany w ramach części pożyczkowej KPO. Podano, na co zostaną przeznaczone uwolnione środki z części grantowej.

600 mln euro (ok. 2,6 mld zł) zostanie przeznaczone na bezpieczeństwo żywności i tzw. rolnictwo 4.0, w tym m.in. na dodatkowe 86 centrów dystrybucyjno-magazynowych i rynków hurtowych. Wsparcie ma zyskać też m.in. ponad 5300 rolników i rybaków.

Ponadto, 140 mln euro (ok. 605 mln zł) trafi na ocieplenie bloków i kamienic, 373,75 mln euro (ok. 1,6 mld zł) na dopłaty do zakupu aut elektrycznych, a 150 mln euro (648 mln zł) na szpitale powiatowe. Na sprzęt dla nauczycieli klas I-III ma być 40 mln euro (ok. 173 mln zł), a na cyfryzację samorządów – 127 mln euro (ok. 549 mln zł).

Rewizja KPO zostanie przesłana do Brukseli, która ma dwa miesiące na jej formalną ocenę. Przyjęcie zmienionej decyzji planowane jest na połowę lipca br. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne”.

„Na początku września planowane jest wysłanie drugiego i trzeciego wniosku o płatność, a ich refundacja spodziewana jest pod koniec 2024 roku” – informuje ministerstwo.

Wcześniej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz deklarowała powrót do negocjacji w tej sprawie z Komisją Europejską.

Przypomnijmy, że składając w Brukseli polski KPO pod koniec 2022 roku, ówczesny rząd PiS zgodził się na tzw. kamienie milowe. Znalazły się wśród nich warunki dotyczące polskiego sądownictwa, a także m.in. nowy podatek dla właścicieli samochodów, wysłanie na orbitę pierwszego polskiego satelity, niższe pensje dla milionów Polaków oraz płatne drogi w kraju.

