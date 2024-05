Zdaniem prezydenta Rosji odpowiedzialność za ofensywną operację wojsk rosyjskich w obwodzie charkowskim ponoszą siły ukraińskie, które ostrzeliwują sąsiadujące z nim rejony Rosji, w tym miasto obwodowe Biełgorod.

„Jeśli chodzi o to, co dzieje się na kierunku Charkowa. To także ich wina [Ukrainy], ponieważ to oni ostrzelali i, niestety, nadal ostrzeliwują zamieszkane obszary na terytoriach przygranicznych, w tym Biełgorod – wypowiedź Putina przytoczył portal Meduza.io – Cywile tam umierają. To oczywiste. Strzelają bezpośrednio w centrum miasta, po dzielnicach mieszkalnych. I powiedziałem publicznie, że jeśli tak będzie dalej, będziemy zmuszeni stworzyć strefę bezpieczeństwa, strefę sanitarną. To jest to, co robimy.”

Prezydent dodał, że wojska rosyjskie na kierunku Charkowa „codziennie poruszają się ściśle według planu”. Meduza.io przypomina w tym kontekście, że rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim rozpoczęła się 10 maja. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przyznał, że wojska rosyjskie odniosły „sukces taktyczny” w walkach o miasto Wołczańsk.

Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiedział z kolei 17 maja, że ​​ukraińskim siłom zbrojnym udało się „ustabilizować” sytuację dzięki rosyjskiej ofensywie. Według niego na tym odcinku frontu wojska rosyjskie przeszły nie więcej niż dziesięć kilometrów. Potwierdził także, że obecnie głównym celem wojsk rosyjskich jest Wołczańsk.

Także sama redakcja opozycyjnego portalu rosyjskiego uznaje, że obecna ofensywa rosyjska nie ma na celu zdobycia ani okrążenia Charkowa.

Powtarzające sie ataki na graniczące z Ukrainą regiony Rosji trwają od marca. W tymże miesiącu Ukraińcy trafili w siedzibę władz miejskich Biełgorodu. Pociski lub ich zestrzelone odłamki spadają na tereny zabudowane. Celem Ukraińców był również teren przygranicznego obwodu kurskiego.

Ukraińskie siły lądowe próbowały w marcu przekroczyć granicę obwodu biełgorodzkiego. Były lewicowy deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej, który przeszedł na stronę Ukrainy – Ilia Ponomariow, twierdził, że były to oddziały rosyjskich emigrantów, którzy, podobnie jak on sam, stoją po stronie Kijowa.

Powołany na Ukrainie przez lidera rosyjskiego nurtu neonazistowskiego, Denisa Kapustina pseudonim “White Rex” tak zwany Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) prowadził lokalną operację na terytorium obwodu biełgorodzkiego w maju 2023 r.

meduza.io/kresy.pl