Holandia przekaże Ukrainie bojowe wozy piechoty YPR-765

Strona holenderska nie sprecyzowała o jaką liczbę wozów bojowych YPR-765 chodzi, ale chce, żeby trafiły one na Ukrainę jak najszybciej.

Holandia zdecydowała się przekazać na Ukrainę partię bojowych wozów piechoty YPR-765. Poinformowało o tym w poniedziałek w oświadczeniu holenderskie ministerstwo obrony.

Jak podano, deklarację w sprawie przekazania stronie ukraińskiej wozów bojowych złożyła Kajsa Ollongren, szefowa resortu obrony Holandii, podczas spotkania on-line Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy, czyli tzw. formatu Ramstein. Nie sprecyzowano, o jaką liczbę pojazdów chodzi. Stronie holenderskiej zależy jednak, by nastąpiło to najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.

Ukraińska agencja Ukrinform podała, że jak dotąd Holandia przekazała Ukrainie co najmniej 207 wozów YPR-765 różnych typów.

Podczas poniedziałkowego, 22. spotkania Grupy Kontaktowej Ukrainy ds. Obrony, sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że nadszedł „moment wyzwania”. W ten sposób odniósł się do faktu rozpoczęcia przez Rosję ofensywy na wschodzie Ukrainy, która obecnie koncentruje się głównie na obwodzie charkowskim. Zaznaczył też, że Rosja kontynuuje intensywne bombardowania ukraińskich miast.

YPR-765 to lekki bojowy wóz piechoty na podwoziu gąsienicowym, opracowany na początku lat 70. XX wieku jako przeznaczona na eksport głęboko zmodernizowana wersja transportera opancerzonego M113, a zarazem tańszy odpowiednik wozu Bradley. Pierwszym odbiorcą była Holandia, która zamówiła początkowo 880 pojazdów, później zwiększając zamówienie do 2079. Z tego ponad 800 miało powstać na licencji w Holandii. W tym przypadku główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna kal. 25 mm lub WKM kal. 12,7 mm. Inne wersje to m.in. wóz dowodzenia, wóz ewakuacji medycznej oraz niszczyciel czołgów, uzbrojony w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71 TOW.

Wcześniej pisaliśmy, że Holandia planuje rozpocząć wysyłanie myśliwców F-16 na Ukrainę jesienią tego roku, podążając za Danią, która zamierza przekazać samoloty latem.

Ukrinform / Kresy.pl