Wypadek śmigłowca z prezydentem Iranu. Media piszą o “twardym lądowaniu”

Śmigłowiec z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim na pokładzie miał “twarde lądowanie” – podały w niedzielę irańskie media.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni. Irańskie media państwowe poinformowały o “twardym lądowaniu” śmigłowca, na pokładzie którego podróżował prezydent Iranu. Na pokładzie znajdowali się także m.in. minister spraw zagranicznych Hossein Amir Abdollahian oraz gubernator wschodniego Azerbejdżanu Malik Rahmati.

Irańskie media i telewizja państwowa nie podały żadnych informacji na temat stanu Raisiego – zwraca uwagę AP.

Informacje o zdarzeniu potwierdził na antenie państwowej telewizji Iranu minister spraw wewnętrznych Ahmad Vahidi. Poinformował, że na miejsce udają się ekipy ratunkowe, lecz mają problem z dotarciem do celu ze względu na trudne warunki pogodowe.

Crash reported for helicopter carrying President Raisi in #Iran ’s northwest https://t.co/fwcLdcGP54 pic.twitter.com/twuXcVxUk5

Prezydencki konwój miał składać się z trzech śmigłowców. Dwa pozostałe, które przewoziły ministrów i niższych rangą urzędników, dotarły do celu. Powodem zdarzenia miały być m.in. złe warunki pogodowe. Prezydent Raisi wracał z ceremonii otwarcia tamy na granicy Iranu z Azerbejdżanem.

The footage shows the area where the president’s helicopter crashed pic.twitter.com/h78E9ta8LH

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024