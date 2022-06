Rząd w KPO zobowiązał się do podniesienia efektywnego wieku emerytalnego

Wojna nuklearna to koniec ludzkości, nie można na to pozwolić, jednak w historii zdarzały się już przypadki użycia broni jądrowej, więc nie ma co mówić o niemożliwości takiego scenariusza - powiedział wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Al Jazeera.

„Kiedy mówią, że to niemożliwe, bo nigdy nie jest możliwe, zawsze się mylą. Co więcej, broń jądrowa była już używana w historii ludzkości. I nie zrobił tego nikt inny, jak tylko Amerykanie" – powiedział Miedwiediew, podkreślając, że "trzeba zrobić wszystko, aby na Ziemi nigdy nie doszło do katastrofy nuklearnej".