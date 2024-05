Pijany Ukrainiec chciał przekroczyć granicę ciężarówką. Miał ponad 2 promile

Śmigłowiec z prezydentem Iranu rozbił się w niedzielę w pobliżu miasta Dżolfa w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni. "Na prośbę Iranu o pomoc aktywujemy usługę mapowania w ramach szybkiego reagowania programu Copernicus, w związku z wypadkiem helikoptera, na którym według doniesień znajdował się prezydent Iranu i jego minister spraw zagranicznych" - przekazał na platformie X unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. Copernicus jest unijnym programem satelitarnej obserwacji Ziemi realizowanym przez Komisji Europejskiej. Pomoc zaoferowały także m.in. Rosja, Turcja, Azerbejdżan i Armenia.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity