“Ale wstyd” – Elon Musk o decyzji Trzaskowskiego w sprawie zakazu krzyży w warszawskich urzędach

Elon Musk skrytykował niedawną decyzję Rafała Trzaskowskiego dotyczącą m.in. zakazu obecności krzyży w urzędzie. “Ale wstyd” – napisał szef platformy X.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał niedawno zarządzenie, które zakazuje eksponowania krzyży w urzędach i zabrania urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach. Sprawa wywołała burzę w przestrzeni publicznej.

Decyzję Trzaskowskiego skomentował we wtorek szef platformy X Elon Musk. “Bezwstydnie kopiuje głupie rzeczy z Ameryki” – napisał. “Ale wstyd” – dodał.

They are shamelessly copying stupid things from America. How embarrassing.

— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2024