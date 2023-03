„Uderzenia rakietowe na Polskę i kraje bałtyckie” – media o rzekomym wycieku dokumentów FSB

Władimir Putin wierzył, że po inwazji na Ukrainę NATO się rozpadanie, a kraje zachodnie będą błagać Rosję, by nie wyrządzała im krzywdy – wskazuje wyciek dokumentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, cytowany w sobotę przez brytyjski The Sun. Putin uważał, że niektóre kraje byłyby gotowe zaakceptować nawet uderzenia rakietowe na Polskę i kraje bałtyckie.

Dziennik opisuje dokumenty pochodzące ze źródła wewnątrz FSB znanego jako Wind of Change. Wysłano je do rosyjskiego działacza na rzecz praw człowieka Władimira Osieczkina. Wynika z nich, że Putin wierzył w błyskawiczne zwycięstwo rosyjskich wojsk na Ukrainie, które miałoby zająć trzy dni. Rosyjski przywódca miał liczyć także na upadek NATO. „Miał wskazywać na przystąpienie Polski i krajów bałtyckich do NATO jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji” – pisze The Sun.

Putin liczył, że po zwycięstwie nad Ukrainą wystosowane zostanie ultimatum do Zachodu, by zaakceptował okupację Ukrainy. Nad Polską i krajami bałtyckimi miała zostać ogłoszona strefa zakazu lotów.

Aktywowana miała zostać rosyjska broń jądrowa wystrzeliwana z lądu, powietrza i okrętów podwodnych. Doprowadziłoby to – zdaniem Putina – do „wycofania się kilku krajów z NATO”, być może także z UE. Po postawieniu ultimatum miało dojść do „całkowitego załamania Zachodu”.

Putin liczył, że kraje Europy Zachodniej wyślą „oddzielne apele do Rosji, zapewniając, że nie prowadzą agresywnych działań wobec Rosji i nie będą uczestnikami ewentualnej wojny”.

Zobacz także: Media: Wyciekł tajny dokument Kremla. Plany „wchłonięcia” Białorusi do 2030 roku

Rosyjski prezydent oczekiwał, że pozycja negocjacyjna Rosji będzie porównywalna z tą, jaką posiadał ZSRR. Liczył na przejęcie kontroli politycznej nad szeregiem krajów, które wchodziły w skład ZSRR.

Jego zdaniem niektóre kraje byłyby gotowe zaakceptować nawet uderzenia rakietowe na Polskę i kraje bałtyckie.

Zobacz także: Szef dyplomacji Watykanu: wojna na Ukrainie może przekształcić się w konflikt nuklearny

thesun.co.uk / Kresy.pl