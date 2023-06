Oddział podający się za rosyjskich ochotników walczących dla Ukrainy, który wkroczył na terytorium Rosji miał posługiwać się ciężkim sprzętem przekazanym przez Polskę i USA.

Oddział walczący po stronie Ukrainy, którzy w zeszłym tygodniu wdarł się do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego, użył co najmniej czterech pojazdów taktycznych pierwotnie przekazanych Ukrainie przez Polskę i Stany Zjednoczone, napisał w sobotę „The Washington Post”. Amerykańscy urzędnicy, na których, jako na źródło, powołuje się gazeta, kwestionują taki rodzaj użycia amerykańskiego sprzętu i nawołują do zobowiązania Kijowa do zabezpieczenia materiałów dostarczanych przez jego oddziały.



Trzy z wojskowych pojazdów odpornych na miny, znanych również jako MRAP, użytych w atakach na rosyjski obwód biełgorodzki zostały dostarczone przez Stany Zjednoczone, a czwarty pochodził z Polski – gazeta podała ustalenia „osób zaznajomionych z ustaleniami amerykańskiego wywiadu”. Osoby te zabrały głos pod warunkiem zachowania anonimowości, aby omówić drażliwą kwestię, twierdzi „The Washington Post”.



Jak wynika ze zdjęć zweryfikowanych przez gazetę, żołnierze wykonujący atak mieli również karabiny produkcji belgijskiej i czeskiej oraz co najmniej jedną broń przeciwpancerną AT-4, powszechnie używaną przez wojska amerykańskie i zachodnie.

Amerykańscy i zachodni urzędnicy nalegali, aby Ukraina dokładnie śledziła broń jaką otrzymuj się ich krajów. Według oficjalnych wypowiedzi pańśtwa zachodnie zakazały siłom ukraińskim używania zachodniej broni i sprzętu do ataków na uznane międzynarodowo terytorium Rosji.

Tymczasem po ataku jaki miał zostać wykonany przez rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy armia rosyjska przejęła dwa pojazdy MRAP. Znany rosyjski opozycjonista Ilia Ponomariow, który przebywa obecnie na Ukrainie i posiada jej obywatelstwo i występuje jako koordynator polityczny Legionu Wolnej Rosji, powiedział, że grupa była częścią Legionu Międzynarodowego, koalicji ochotniczych bojowników nadzorowanych i uzbrojonych przez ukraińskie wojsko, natomiast Rosyjski Korpus Ochotniczy ( RDK) to niezależna grupa.

Grupa Legionu Wolnej Rosji opublikowała w czwartek nagranie pokazujące to, co określiła jako ataki na terytorium Rosji. Amerykańska gazet twierdzi, iż nagranie zostało zrobione około półtora kilometra od granicy w rosyjskiej miejscowości Nowa Tawołżanka.

W piątek grupa opublikowała zdjęcie przedstawiające pojazd operaujący w miejscowości. W nocy z soboty na niedzielę trwał ostrzał przygranicznych obszarów obwodu biełgorodzkiego Ataki są konytnuowane w bieżącym tygodniu.

W zeszłym miesiącu doszło do ataku oddziału z terenu Ukrainy na pograniczne obszary obwodu. Kijów twierdził, że działania na terytorium obwodu biełgorodzkiego wykonywał Rosyjski Korpus Ochotniczy , który walczy w wojnie po stronie Ukrainy. Według Moskwy to będące częścią wrogiej armii.

Zapytany o wykorzystanie amerykańskiego sprzętu do ataków transgranicznych, rzecznik Departamentu Stanu powiedział: „Stany Zjednoczone nie zachęcają do ataków ani nie umożliwiają ataków na Rsję. Jasno mówiliśmy, że nie popieramy używania sprzętu wyprodukowanego w USA do ataków w Rosji”. Jak dodał – „Naszym celem jest zapewnienie Ukrainie sprzętu i szkolenia, których potrzebują, aby odzyskać suwerenne terytorium, i właśnie to zrobiliśmy”.

O ile armia i wywiad Ukrainy odmówiły komentarza, to Ponomariow przyznał, że istnieją ograniczenia dotyczące używania zachodniego sprzętu w Rosji, ale twierdził, że używane pojazdy mają długi łańcuch dostaw, co sprawia, że w tym przypadku było to dopuszczalne. Powiedział, że wspieranie przez niego bojownicy używali „trofeów”, które Rosjanie zdobyli na Ukraińcach, a następnie zostały odzyskane. P onomariow nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia. Rosyjski Korpus Ochotniczy twierdzi, nie używa zachodniego sprzętu, czmu jednak, jak podkreślił „The Washington Post” zaprzeczają fotografie zamieszone przez samych jego żołnierzy.



