6 mld dol. na broń dla Ukrainy od USA – w tym rakiety do systemów Patriot, NASAMS i HIMARS

USA w ramach pakietu pomocy wojskowej o wartości 6 mld dolarów zakupią dla Ukrainy m.in. rakiety do systemów Patriot i NASAMS oraz dużą ilość amunicji dla HIMARS-ów i artylerii kal. 155 i 152 mm.

Jak ogłosił w piątek szef Pentagonu Lloyd Austin, podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, Stany Zjednoczone przeznaczą 6 mld dolarów na nowy pakiet uzbrojenia dla strony ukraińskiej. To największy jak dotąd amerykański pakiet uzbrojenia, przeznaczony dla Ukraińców.

Sekretarz obrony USA poinformował, że w skład pakietu wejdą pociski rakietowe do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS, systemy przeciwdronowe, a także „znaczące ilości amunicji artyleryjskiej i rakiet powietrze-ziemia”. Ponadto, Ukraińcy dostaną sprzęt do integracji systemów obrony powietrznej, radary wielofunkcyjne i przeciw-artyleryjskie, amunicję do systemów artylerii rakietowej HIMARS i haubic kalibru 155 i 152 mm, jak również drony Switchblade i Puma oraz sprzęt do wsparcia produkcji bezzałogowców na Ukrainie.

Całość jest w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative, co oznacza, że uzbrojenie dla Ukrainy zostanie zakupione od amerykańskich producentów. Tym samym, dostawy mogą potrwać wiele miesięcy. Szef Pentagonu przyznał, że tempo dostaw będzie zależeć od tempa produkcji poszczególnych systemów.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, pakiet ten nie zawiera całych systemów Patriot. Lloyd Austin powiedział jednak, że prowadzi obecnie z innymi krajami rozmowy w sprawie dostarczenia Ukrainie dodatkowych wyrzutni i części tego systemu.

Wcześniej, na rozpoczęciu wirtualnego spotkania w formacie Ramstein, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj potrzebuje co najmniej siedmiu systemów Patriot, by ukraińskie miasta były bezpieczne. Austin ocenił, że Patrioty nie są panaceum na wszelkie problemy. Wyjaśnił, że najważniejsze jest stworzenie zintegrowanego systemu obrony powietrznej, łączącego różne rodzaje obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zwrócił też później uwagę, że dostarczenie taktycznych rakiet balistycznych ATACMS, w połączeniu z brytyjskimi i francuskimi rakietami manewrującymi Storm Shadow i SCALP, pozwoli Ukrainie na atakowanie celów głęboko na zapleczu wroga.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu, gen. C.Q. Brown Jr. Oznajmił natomiast, że odblokowanie amerykańskiego wsparcia zapewni Ukrainie większą elastyczność i sprawi, że armia tego kraju nie będzie musiała racjonować amunicji.

Dodajmy, że w środę Pentagon ogłosił pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart miliard dolarów i obejmujący m.in. rakiety RIM-7 i AIM-9M do systemów obrony powietrznej, amunicja artyleryjska kal. 155 i 105 mm, rakiety do systemów HIMARS oraz bojowe wozy piechoty Bradley czy pojazdy wojskowe typu MRAP i Humvee. Ukraińcy mają też dostać np. pociski do ręcznych zestawów przeciwlotniczych Stinger, amunicję kasetową, bojowe wozy piechoty Bradley oraz wozy opancerzone MRAP i HMMWV (Humvee), pociski przeciwpancerne do systemów TOW i Javelinm, granatniki AT-4, a także precyzyjne pociski lotnicze czy miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne.

Według zapowiedzi rzecznika Pentagonu, gen. Pata Rydera, część sprzętu zacznie trafiać na Ukrainę w ciągu kilku dni, bo został on uprzednio rozlokowany w wysuniętych magazynach, m.in. w Polsce.

Przypomnijmy, że prezydent USA Joe Biden podpisał w środę przyjęty przez Kongres pakiet ustaw, który zapewnia Ukrainie dodatkową pomoc wojskową i gospodarczą o wartości prawie 61 miliardów dolarów, a także pomoc innym sojusznikom USA. Pakiet wsparcia militarnego był wstrzymywany przez pół roku przez opór w szeregach Partii Republikańskiej, którzy nie chcieli go zaakceptować, bez finansowania ich koncepcji na ochronę południowej granicy USA przed nielegalną imigracją z Ameryki Łacińskiej. Jednak w sobotę Izba Reprezentantów Kongresu USA zatwierdziła pakiet, na skutek pozyskania przez Partię Demokratyczną poparcia dostatecznej liczby bardziej centrowych republikanów. We wtorek pakiet ustaw został zaakceptowany przez izbę wyższą Kongresu USA – Senat.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl