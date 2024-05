Polski sędzia miał poprosić o “opiekę i ochronę” na Białorusi. Wicepremier i szef MSZ komentują sprawę

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że będzie oczekiwał raportu od służb w sprawie warszawskiego sędziego, który miał poprosić o “opiekę i ochronę” na Białorusi. Sprawę skomentował też szef MSZ Radosław Sikorski.

Białoruskie i rosyjskie państwowe media poinformowały w poniedziałek, że Tomasz Szmydt, sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poprosił władze Białorusi o “opiekę i ochronę”. Sprawę skomentował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

“Jeśli ktoś wybiera Białoruś, to znaczy, że w jakimś interesie działał przez lata w Polsce, w czyim imieniu?” – oświadczył. Jak dodał szef MON, wybranie się na Białoruś powoduje, że wcześniejsza działalność takiej osoby “daje wiele do myślenia”. “Sprawa wymaga natychmiastowego wyjaśnienia” – powiedział.

Sprawę skomentował także szef MSZ Radosław Sikorski. “Szokująca informacja. Nie potrafię tego skomentować, ale chyba to był ktoś zaangażowany w te nagonki polityczne za poprzedniej kadencji. Sprawa absolutnie bulwersująca” – oświadczył minister.

Dopytywany, czy istnieje jakaś procedura dyplomatyczna w takiej sytuacji, odpowiedział, że na razie wie o sprawie tyle co pytający go dziennikarze. “Jestem w szoku powiem szczerze. No mieliśmy już poprzednio zdrajcę, zdaje się, że to trochę podobny przypadek” – dodał.

Tomasz Szmydt był sędzią II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jego nazwisko pojawiało się w mediach przy okazji tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2019 r. portal Onet.pl ujawnił, że była żona Tomasza Szmydta, Emilia, miała pośredniczyć w rozpowszechnianiu kompromatów dotyczących krytycznych wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości sędziów. Wówczas Tomasz Szmydt został czasowo odsunięty od pracy.

W 2022 r. Szmydt krytykował z kolei rząd Zjednoczonej Prawicy. W rozmowie z Onetem i OKO.press miał ujawnić działania grupy bliskich ówczesnemu rządowi sędziów.

Szmydt został powołany na sędziego w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

wnp.pl / Kresy.pl