Emil Czeczko nie żyje [+VIDEO]

Dziewięciu deputowanych PE wysłało w tej sprawie list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella. Domagają się oni zawieszenia rozmów o akcesji Serbii do Unii oraz zamrożenia unijnego wsparcia finansowego dla tego państwa do czasu aż Belgrad nie uzgodni swojej polityki wobec Rosji z linią UE.

"W świetle ostatnich wydarzeń związanych z agresją Rosji przeciw Ukrainie jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją na Bałkanach Zachodnich, a szczególnie widocznym lekceważeniem przez Serbię zobowiązań kraju kandydującego do UE. Serbia weszła w dziesiąty rok negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii z różnym stopniem postępu i otwarciem nowych rozdziałów [negocjacyjnych] zaledwie kilka miesięcy temu. Przez lata wielokrotnie podkreślaliśmy jej zobowiązanie do stopniowego dostosowywania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa do wytycznych UE oraz do pokazywania konkretnych działań, które wyrażają nasze podstawowe wartości" - treść listu eurodeputowanych zacytował serbski portal B92.net.