Brytyjczycy także zapowiadają obfite wsparcie wojskowe dla Ukrainy

Rishi Sunak obiecał największy w historii Wielkiej Brytanii pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy, uzasadniając, że Władimir Putin „nie zatrzyma się na polskiej granicy”, jeśli Rosja wygra wojnę.

Sunak przybywa we wtorek właśnie do Polski, by omówić kwestie bezpieczeństwa z premierem Polski Donaldem Tuskiem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Następnie uda się do Niemiec, aby spotkać się z kanclerzem Olafem Scholzem, podał “The Guardian”.

Gazeta podaje jednocześnie, że Wielka Brytania planuje przekazać Ukrainie 400 pojazdów, ponad 1600 rakiet, 4 miliony sztuk amunicji, 60 łodzi, a także dodatkowe 500 milionów funtów w ramach finansowania wyciłku zbrojnego, co łącznie da w tym roku budżetowym 3 miliardy funtów pomocy dla Kijowa.

“Obrona Ukrainy przed brutalnymi ambicjami Rosji jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa i całej Europy. Jeśli Putinowi uda się odnieść sukces w tej agresywnej wojnie, nie zatrzyma się na polskiej granicy – powiedział Sunak – Siły zbrojne Ukrainy w dalszym ciągu dzielnie walczą, ale potrzebują naszego wsparcia – i potrzebują go teraz. Pakiet [wsparcia] pomoże zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje, aby podjąć walkę z Rosją”.

Sunak zadeklarował, że „Wielka Brytania zawsze będzie odgrywać swoją rolę przodownika europejskiego bezpieczeństwa, broniąc naszych interesów narodowych i stojąc po stronie naszych sojuszników z NATO”.

Od lutego 2022 r. Wielka Brytania przekazała Ukrainie środki o łącznej wartości niemal 12 miliardów funtów, z czego 7,1 mld funtów warta była pomoc militarna, a resztę stanowiło wsparcie humanitarne i ekonomiczne.

Dodatkowe fundusze Wielkiej Brytanii o wartości 500 milionów funtów, które według urzędników będą pochodzić z rezerw skarbu państwa, zostaną wykorzystane na dostawę amunicji, systemów obrony przeciwpowietrznej, dronów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i sprzętu wsparcia inżynieryjnego.

Będzie to największy w historii pojedynczy pakiet wsparcia militarnego, który pomoże odeprzeć rosyjską inwazję w powietrzu, na lądzie i na morzu. Nie jest jasne, ile to będzie kosztować, ale zostanie pokryte z istniejących budżetów Ministerstwa Obrony. Pakiet obejmuje 60 łodzi dla desantów i łodzi dla nurków, ponad 1600 rakiet uderzeniowych i przeciwlotniczych, ponad 400 pojazdów, w tym 160 pojazdów dla piechoty „Husky” i 162 pojazdy opancerzone, a także prawie 4 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej, jak podał “The Guardian”.



Decyzja Brytyjczyków została ogłoszona trzy dni po decyzji amerykańskiej Izby Reprezentantów o przekazaniu kolejnej transzy pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 60 mld dol. Częścią tej transzy będą dodatkowe wozy bojowe Bradley. W ramach niej znajdą się prawdopodobnie również starsze transportery opancerzone Humvee i M113, a także rakiety, twierdzi opierajacy się na anonimowych źródłach portal Politico.

