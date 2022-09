Media: W Czeczenii nie będzie mobilizacji

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow na spotkaniu z dowództwem operacyjnym „specjalnej operacji wojskowej” miał ogłosić, że w republice nie zostanie przeprowadzona mobilizacja. Wyjaśnił, że w czasie wojny na Ukrainie republika „przekroczyła plan”.

Jak poinformował w piątek portal Kaukaz.Realia, przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow na spotkaniu z dowództwem operacyjnym „specjalnej operacji wojskowej” miał ogłosić, że w republice nie zostanie przeprowadzona mobilizacja. Wyjaśnił, że w czasie wojny na Ukrainie republika „przekroczyła plan”.

W walkach w czasie wojny na Ukrainie miało wziąć udział 20 000 Czeczenów, powiedział Kadyrow. Czeczenia przekroczyła „plan minimum” o 254%, powiedział. Nie sprecyzowano, o jaki plan chodzi, przez kogo i w jaki sposób został zatwierdzony.

W środę rano prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że na wniosek ministerstwa obrony podpisał dekret o częściowej mobilizacji. Tłumaczył, że ma to na celu ochronę Rosji, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Zaznaczył też, że wojska rosyjskie działają „na linii kontaktowej”, ciągnącej się na ponad 1000 km i przeciwstawiają się de facto „całej machinie wojennej kolektywnego Zachodu”.

Jeszcze tego samego dnia doszło do nielicznych protestów społecznych przeciw mobilizacji w kilkudziesięciu rosyjskich miastach, które przybrały masowe rozmiary tylko w Moskwie i Petersburgu.

Na portalach społecznościowych pojawiły się natomiast nagrania grup mężczyzn stawiających się miejscowych komend uzupełnień właśnie w Jakucji.

