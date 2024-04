GW: Nie będzie CPK. “Rząd ma pilniejsze sprawy i wydatki na głowie”

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego nie dojdzie do skutku – podaje Gazeta Wyborcza. Alternatywą – zdaniem nowego rządu – ma być rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie i “triport”.

Warszawska “Gazeta Wyborcza” opublikowała w sobotę tekst pod tytułem “Zamiast CPK – triport na 40 mln pasażerów rocznie. Nowe plany dla Lotniska Chopina, Modlina i Radomia”. “Nie będzie żadnego CPK. Nie ma na to pieniędzy. Rząd ma naprawdę wiele innych pilniejszych spraw i wydatków na głowie” – GW cytuje posła Koalicji Obywatelskiej z Warszawy.

Polityk przyznaje, że ze strony rządu płyną w sprawie CPK sprzeczne komunikaty. Przekonuje, że za chaos w tym zakresie jest współodpowiedzialny pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. “Rzeczywiście, nasza komunikacja jest słaba. Trzeba będzie w końcu ogłosić, jakie mamy plany” – dodaje. Chodzi o rezygnację z projektu.

Jak podkreśla GW, wypowiedzi Macieja Laska i odpowiedzialnego za kolej wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka wskazują, że “kontynuowanie projektu CPK” ograniczy się jedynie do budowy Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa – Łódź – Wrocław.

Jak czytamy, nowy rząd jako alternatywę przedstawia “triport”, czyli rozbudowę już istniejących portów lotniczych. Zdaniem przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej, stanowi to rozwiązanie bardziej korzystne niż CPK w Baranowie.

“Chodzi o to, by na Mazowszu rozwijać istniejące lotniska: na Okęciu i w Modlinie, a także podjąć próbę ożywienia terminalu w Radomiu. Stąd samoloty startują zaledwie cztery razy w tygodniu. Do rozbudowy tego oddalonego od Warszawy o 100 km lotniska, z którego nikt nie chciał latać już w poprzedniej dekadzie, parli prominentni politycy PiS. M.in. poseł Marek Suski oraz senator, a później europoseł Adam Bielan, także były premier Mateusz Morawiecki. Przekonali prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Inwestycja z terminalem dla 3 mln pasażerów rocznie miała kosztować 425 mln zł, ale zdrożała do ponad 800 mln zł, a latać dalej nie ma komu” – pisze Gazeta Wyborcza.

Jak informowaliśmy, ruszyła społeczna akcja w obronie CPK. W środę Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa, dyrektor operacyjny kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wcześniej związany z PLL LOT, wezwał na platformie X do składania wniosków o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli w spółce CPK i w biurze pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska. W komentarzu do wpisu dodał link do formularza zgłoszeniowego Izby, przez który można składać wniosek.

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”, a także zasłaniając się interesem lotnisk regionalnych.

Przypomnijmy, że spółka CPK miała przedstawić audyt finansowy na początku kwietnia br. Z powodu unieważnienia 4 przetargów, zdecydowano, że audyt prowadzony będzie siłami spółki, Biura Pełnomocnika ds. CPK Macieja Laska oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych, nieznanych opinii publicznej konsultantów. Jak się okazało, w lutym br. Maciej Lasek postulował “rozważenie” zasadności szeregu działań dotyczących inwestycji, w tym “wstrzymania postępowań administracyjnych i innych działań, które skutkują wywłaszczaniem nieruchomości, w tym w szczególności wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK”.

Co ciekawe, przedstawiciel niemieckiego resortu transportu przekonywał niedawno, że Niemcy nie obawiają się budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, odcinając się zarazem od twierdzeń gazety “Die Welt”.

Wcześniej na łamach tej gazety jej korespondent w Warszawie twierdził, iż CPK to wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu. “Choć w tym kraju nie kończą się sukcesem żadne większe projekty infrastrukturalne, Polska buduje nowe gigalotnisko. To wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu” – napisał Phillip Fritz.

Dodajmy, że Austriacy chcą, aby lotnisko Schwechat w Wiedniu było największym centrum przesiadkowym w tej części Europy. Inwestycja zakończy się w 2027 roku, czyli wówczas, gdy według najambitniejszych planów miał ruszyć CPK. Wiedeń “wykorzystuje czas dyskusji nad programem inwestycyjnym w CPK i po prostu buduje swoje” – podkreślała Rzeczpospolita.

dorzeczy.pl / Kresy.pl