Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) krajów UE w środę wstępnie uzgodnił środki dotyczące wykorzystania zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy.



„Ambasadorowie przy UE zasadniczo zgodzili się na środki dotyczące nadzwyczajnych dochodów uzyskanych z zamrożonych aktywów Rosji. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy Ukrainy i obronę militarną” – oświadczenie belgijskiej prezydencji zacytowała w środę rosyjska agencja informacyjna Interfax.



Wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych oraz polityki bezpieczeństwa Josep Borrell jeszcze w poniedziałek powiedział, że ​​wpływy z zamrożonych rosyjskich aktywów powinny być kierowane w szczególności do ukraińskiego przemysłu obronnego. „A gdy państwa członkowskie UE zgodzą się na wykorzystanie zysków uzyskanych z zamrożonych aktywów Rosji, zasoby te zostaną skierowane na Ukrainę, aby zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby wojskowe, oraz bezpośrednio do ukraińskiego przemysłu obronnego” – powiedział Borrell przemawiając w Brukseli na Forum UE-Ukraina do spraw współpracy przemysłów zbrojeniowych.



Wcześniej w marcu Borrell i Komisja Europejska przedstawili propozycję wykorzystania 90 proc. zysków z rosyjskich aktywów na zakup broni dla Ukrainy.

Decyzja Coreperu stanie się teraz przedmiotem obrad Rady Unii Europejskiej.

Bloomberg informował w czerwcu zeszłego roku, że grupa robocza Unii Europejskiej, która badała, w jaki sposób można korzystać z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego stwierdziłą, iż nie ma prawnych środków, aby po prostu skonfiskować fundusze. W efekcie w UE rozpoczęły się dyskusje, by wkorzystać do pomocy Ukrainie jedynie zyski od tych aktywów. Jednak opcji takiej sprzeciwiały się wcześniej Węgry.

interfax.ru/kresy.pl