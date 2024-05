Nowi radni usunęli ukraińską flagę z ratusza w Lądku Zdroju

Nowy przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju wraz z nowo wybranym radnym usunęli z urzędu miasta i gminy ukraińską flagę z podziękowaniami od pracowników szpitala na Ukrainie. Ich zdaniem, był to prezent dla byłego już burmistrza, który powinien zostać mu oddany.

Sprawę opisał w ubiegłym tygodniu lokalny portal doba.pl, powołując się na byłego już burmistrza Lądka-Zdroju, Romana Kaczmarczyka. Chodzi o ukraińską flagę z podpisami pracowników szpitala w Chmielnickim i podziękowaniami za pomoc i wsparcie. W listopadzie 2022 roku władze gminy wraz z EHTTA, czyli Europejskim Stowarzyszeniem Historycznych Miast Termalnych, pozyskały dla tej placówki medycznej agregat prądotwórczy o wartości 42 tys. euro. Flaga była eksponowana w jednym z pomieszczeń urzędu miasta i gminy obok flagi Polski.

Po ostatnich wyborach samorządowych nowym przewodniczącym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju został Sebastian Łukasiewicz. Według byłego burmistrza, to on usunął ukraińską flagę z urzędu. Miał to uczynić wspólnie z innym nowym radnym, Krystianem Takuridisem, prezesem Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego. Obaj mieli to uczynić zaraz po złożeniu ślubowania.

Portal doba.pl skontaktował się z Takuridisem, pytając o motywy działań podjętych razem z przewodniczącym Łukasiewiczem. Radny w odpowiedzi zaznaczył, że flaga została podarowana imiennie byłemu burmistrzowi Kaczmarczykowi, a zatem jest to swego rodzaju prezent dla niego.

„A skoro to prezent dla prywatnej osoby, to chyba powinien być przez nią zabrany” – powiedział radny w rozmowie z doba.pl. Dodał, że wspólnie z Łukasiewiczem przekazał flagę do odpowiedniej komórki w urzędzie „z prośbą o oddanie obywatelowi Kaczmarczykowi”.

Wiadomo też, że Krystian Takuridis jest inicjatorem lokalnej akcji na rzecz upamiętnienia w Lądku-Zdroju ofiar ludobójstwa na Polakach, dokonanego na Wołydniu przez ukraińskich nacjonalistów.

„Chcemy upamiętnić pomordowanych nie tylko Polaków, Ormian, Żydów czy Czechów, ale i tych Ukraińców, którzy w chwili próby stanęli po właściwej stronie” – tłumaczył Takuridis w ubiegłym miesiącu.

